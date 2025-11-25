Nigéria. Libertadas raparigas sequestradas em escola de Kebbi

Vinte e quatro estudantes raptadas de uma escola pública no estado nigeriano de Kebbi foram libertadas esta terça-feira, confirmou o assessor de imprensa do governador. O rapto tinha ocorrido a 17 de novembro, quando homens armados invadiram o internato feminino após a retirada de militares do local.

O ataque à escola provocou também a morte do vice-director da instituição e deu origem a novos sequestros nos estados vizinhos de Kwara e Níger, segundo as autoridades nigerianas.

O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, reagiu esta terça-feira à libertação das raparigas, sublinhando a necessidade de reforçar a segurança em zonas vulneráveis.



“Fico aliviado por todas as 24 raparigas terem sido encontradas. Agora temos de colocar, com urgência, mais militares no terreno para evitar novos raptos”, afirmou Tinubu, acrescentando que o Governo “oferecerá toda a assistência necessária” para esse fim.