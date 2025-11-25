Ouvir
Nigéria. Libertadas raparigas sequestradas em escola de Kebbi

25 nov, 2025 - 22:12 • Fábio Monteiro com Reuters

Vinte e quatro raparigas sequestradas de uma escola no noroeste da Nigéria foram libertadas esta terça-feira. O ataque, ocorrido em Kebbi, tinha dado origem a raptos semelhantes noutros estados.

Vinte e quatro estudantes raptadas de uma escola pública no estado nigeriano de Kebbi foram libertadas esta terça-feira, confirmou o assessor de imprensa do governador. O rapto tinha ocorrido a 17 de novembro, quando homens armados invadiram o internato feminino após a retirada de militares do local.

O ataque à escola provocou também a morte do vice-director da instituição e deu origem a novos sequestros nos estados vizinhos de Kwara e Níger, segundo as autoridades nigerianas.

O Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, reagiu esta terça-feira à libertação das raparigas, sublinhando a necessidade de reforçar a segurança em zonas vulneráveis.

“Fico aliviado por todas as 24 raparigas terem sido encontradas. Agora temos de colocar, com urgência, mais militares no terreno para evitar novos raptos”, afirmou Tinubu, acrescentando que o Governo “oferecerá toda a assistência necessária” para esse fim.

Os raptos em massa com pedido de resgate tornaram-se frequentes no norte da Nigéria, onde grupos armados atacam escolas e comunidades rurais, aproveitando-se da fragilidade das forças de segurança locais.

As autoridades nigerianas não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias da libertação nem se houve negociação com os raptores.

