Três pessoas detidas em Paris sob suspeita de espionagem para a Rússia

As autoridades francesas detiveram em Paris esta terça-feira três pessoas sob suspeita de espionagem para a Rússia e promoverem a propaganda russa, noticiou o jornal francês "Le Monde".

A investigação a uma associação franco-russa desvendou a situação num contexto de crescente receio de interferência russa em toda a Europa e investimentos das capitais ocidentais para descobrir estratégias de Moscovo.

Um dos detidos, um russo de 40 anos, foi apanhado em imagens de videovigilância, em setembro, a afixar cartazes pró-russos no Arco do Triunfo, em Paris, segundo o gabinete do procurador da cidade.

De seguida, contactou a responsável russa da associação SOS Donbass, de 40 anos, também suspeita e já sinalizada pelas autoridades da França de contra-espionagem por tentar obter informações económicas de grandes empresas do país. A "conivência", classificada por um juiz de instrução, é um crime punível com até 10 anos de prisão.

A terceira pessoa detida é um homem de 63 anos, natural do subúrbio parisiense de Seine-Saint-Denis. Desconhece-se o que motivou a detenção.

Ainda houve um quarto suspeito, de 58 anos, que não foi detido por falta de evidências, mas é obrigado a apresentar-se na esquadra francesa uma vez por semana.

A Direção-Geral da Segurança Interna (DGSE) é uma agência de inteligência e contra-espionagem do governo francês e afirmou ter detetado, ainda no início do ano, "ações suscetíveis de prejudicar os interesses fundamentais da nação".