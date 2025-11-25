Ouvir
​Trump envia representantes a Kiev e Moscovo

25 nov, 2025 - 23:46 • Ricardo Vieira, com Reuters

“Restam apenas alguns pontos de divergência” no plano de paz, afirma o Presidente norte-americano.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai enviar representantes à Ucrânia e à Rússia para tentar fechar o plano de paz.

Donald Trump, afirmou esta terça-feira ter encarregado o enviado especial Steve Witkoff de se reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, na expectativa de finalizar um plano de paz para pôr termo à guerra na Ucrânia.

“Restam apenas alguns pontos de divergência”, escreveu o Presidente norte-americano na rede Truth Social.

Donald Trump acredita que um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia está “muito perto”, mas não avançou quaisquer detalhes, limitando-se a dizer, num evento na Casa Branca: "Vamos chegar lá."

Na outra frente diplomática, o secretário do Exército, Dan Driscoll, desloca-se a Kiev para reunir-se com os ucranianos.

Dan Driscoll é considerado um elemento-chave da equipa norte-americana de negociação sobre um acordo para a Ucrânia.

Andriy Yermak, o chefe de gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera a sua chegada a Kiev ainda esta semana.

“Obrigado pela objetividade e pela postura construtiva”, escreveu Yermak no Telegram.

“Conforme definido pelo Presidente Trump, esperamos o secretário do Exército em Kiev esta semana e estamos prontos para continuar a trabalhar o mais rapidamente possível para finalizar os passos necessários para pôr fim ao derramamento de sangue.”

Yermak, que integrou a delegação ucraniana que manteve conversações em Genebra com responsáveis norte-americanos sobre a proposta de paz de Washington, afirmou que essas discussões constituíram “uma boa base” e acrescentou que Zelensky e a sua equipa estão “totalmente empenhados em prosseguir o trabalho”.

