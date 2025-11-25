Ouvir
Venezuela dá 48 horas a companhias para retomarem voos

25 nov, 2025 - 00:04 • Fábio Monteiro com Reuters

A TAP Air Portugal está entre as companhias que suspenderam voos para Caracas após alerta de segurança dos EUA. Venezuela ameaça retirar licenças a quem não retomar operações em 48 horas.

O Instituto de Aviação Civil da Venezuela deu um prazo de 48 horas às companhias aéreas internacionais para retomarem os voos para o país, sob pena de perderem a autorização para operar em território venezuelano.

A decisão surge após vários cancelamentos de voos com destino a Caracas, na sequência de um alerta da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), que alertou para uma "situação potencialmente perigosa" no espaço aéreo venezuelano.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa cerca de 350 companhias, condenou a medida, avisando que "irá reduzir ainda mais a conetividade com o país, que já é um dos menos conectados da região".

Entre as companhias afetadas está a TAP Air Portugal, que suspendeu as ligações à capital venezuelana. Também a espanhola Iberia anunciou o cancelamento dos voos até, pelo menos, 1 de dezembro. A brasileira Gol e a colombiana Avianca cancelaram as ligações previstas para esta semana.

A Air Europa, outro operador espanhol, informou que os seus cinco voos semanais entre Madrid e Caracas estão suspensos "até que as condições permitam" a retoma. A companhia Plus Ultra também interrompeu essa rota, segundo a imprensa espanhola.

A Turkish Airlines, por sua vez, anunciou o cancelamento de voos para Caracas até sexta-feira, enquanto a Gol confirmou a suspensão de operações previstas para terça e quarta-feira.

O alerta da FAA, emitido na sexta-feira, sublinha os riscos decorrentes da "agravada situação de segurança e do aumento da atividade militar na Venezuela e arredores", considerando perigosas todas as altitudes do espaço aéreo.

