​Cumprido desejo do Papa Francisco. Papamóvel é agora clínica itinerante

O papamóvel usado pelo Papa Francisco durante a sua visita a Belém, em 2014, foi finalmente convertido numa clínica itinerante, dando-se cumprimento a um desejo expresso por Francisco.

A viatura, que foi apresentada na terça-feira, em Belém, mantém a aparência de um papamóvel, mas agora chama-se “Veículo da Esperança” e está pronto para “a sua nova missão”, assegurou em conferência de imprensa o cardeal Anders Arborelius, bispo de Estocolmo, depois de abençoar o carro.

Agora, em vez de transportar o Papa, vai estar ao serviço das crianças de Gaza.

“Este veículo é uma prova de que o mundo não se esqueceu das crianças de Gaza", acrescentou o cardeal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A reconversão da viatura custou cerca de 15 mil euros e foi da responsabilidade da Cáritas de Jerusalém.

A clínica itinerante terá capacidade para realizar exames, diagnósticos e tratamentos. De acordo com a imprensa internacional, a equipa médica da clínica deverá poder realizar até 200 atendimentos por dia.

A viatura aguarda agora por autorização de Israel para entrar em Gaza.