Da presidência à prisão: Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos

O Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou, esta terça-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro comece a cumprir uma pena de 27 anos e três meses de prisão, por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A decisão foi proferida pelo juiz Alexandre de Moraes, que considerou que o processo chegou ao fim e que “não há mais possibilidade de recurso”.

Bolsonaro, de 70 anos, foi transferido no sábado para uma cela da Polícia Federal em Brasília, depois de violar as condições da prisão domiciliária e ser considerado risco de fuga.

Durante uma audiência no domingo, o antigo chefe de Estado admitiu ter tentado abrir a pulseira eletrónica com um ferro de soldar, mas afirmou que “recuperou o juízo” antes de conseguir. Nos documentos do tribunal, Bolsonaro atribuiu o incidente a um estado de “paranóia causada por medicação”, negando intenções de fuga.

O juiz Moraes determinou ainda que o ex-presidente tenha acesso a cuidados médicos permanentes, depois de a sua equipa clínica ter alertado para o agravamento do seu estado de saúde.

Para além da pena de prisão, Bolsonaro foi também impedido de concorrer a cargos públicos até 2060, oito anos após o termo da pena. O antigo presidente classificou o julgamento como “uma caça às bruxas”, alegando que o objetivo era impedi-lo de disputar as eleições de 2026.