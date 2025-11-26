Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Da presidência à prisão: Bolsonaro começa a cumprir pena de 27 anos

26 nov, 2025 - 00:31 • Redação

Supremo Tribunal do Brasil determinou início imediato do cumprimento da pena de Jair Bolsonaro. Ex-presidente foi condenado por liderar conspiração para manter-se no poder após perder eleições de 2022.

A+ / A-

O Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou, esta terça-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro comece a cumprir uma pena de 27 anos e três meses de prisão, por envolvimento numa tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições presidenciais de 2022.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A decisão foi proferida pelo juiz Alexandre de Moraes, que considerou que o processo chegou ao fim e que “não há mais possibilidade de recurso”.

Bolsonaro, de 70 anos, foi transferido no sábado para uma cela da Polícia Federal em Brasília, depois de violar as condições da prisão domiciliária e ser considerado risco de fuga.

Durante uma audiência no domingo, o antigo chefe de Estado admitiu ter tentado abrir a pulseira eletrónica com um ferro de soldar, mas afirmou que “recuperou o juízo” antes de conseguir. Nos documentos do tribunal, Bolsonaro atribuiu o incidente a um estado de “paranóia causada por medicação”, negando intenções de fuga.

O juiz Moraes determinou ainda que o ex-presidente tenha acesso a cuidados médicos permanentes, depois de a sua equipa clínica ter alertado para o agravamento do seu estado de saúde.

Para além da pena de prisão, Bolsonaro foi também impedido de concorrer a cargos públicos até 2060, oito anos após o termo da pena. O antigo presidente classificou o julgamento como “uma caça às bruxas”, alegando que o objetivo era impedi-lo de disputar as eleições de 2026.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira