  27 nov, 2025
Dois militares baleados nas imediações da Casa Branca

26 nov, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira, com Reuters

Elementos da Guarda Nacional apanhados em tiroteio nas ruas de Washington. Um suspeito foi detido.

Dois membros da Guarda Nacional foram baleados esta quarta-feira em Washington, nas proximidades da Casa Branca, indicam fontes oficiais citadas pela agência Reuters.

O governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, chegou a anunciar a morte dos militares, mas entretanto disse ter recebido relatos contraditórios.

O suspeito foi baleado e levado para o hospital.

As causas do ataque não são conhecidas, até agora.

A Casa Branca ficou em confinamento na sequência deste ataque contra os elementos da Guarda Nacional, como medida de precaução

O Presidente norte-americano avançou, inicialmente, que os dois militares estavam em estado crítico e que o atirador também ficou ferido com gravidade.

“O animal que baleou os dois membros da Guarda Nacional, ambos em estado crítico e agora internados em dois hospitais diferentes, está também gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito elevado”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social.

O Presidente norte-americano encontra-se na Florida antes do feriado do Dia de Ação de Graças.

Mais 500 militares para Washington, D.C.

A polícia de Washington adiantou que houve um tiroteio a um quarteirão da Casa Branca na mesma manhã, mas não forneceu outros detalhes.

Os voos foram suspensos no Aeroporto Ronald Reagan, por razões de segurança, mas entretanto a situação já foi normalizada.

Entretanto, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou que Donald Trump pediu o destacamento de mais 500 militares para a cidade de Washington.

“Isto aconteceu a poucos passos da Casa Branca e não ficará sem resposta. É por isso que o Presidente Trump me pediu — e eu pedirei ao secretário do Exército e à Guarda Nacional — que acrescentem mais 500 militares, membros da Guarda Nacional, em Washington, D.C.”, declarou Hegseth.

[notícia atualizada às 21h36 - com novas declarações do governador da Virgínia Ocidental]

