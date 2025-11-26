Dois militares baleados nas imediações da Casa Branca

Dois membros da Guarda Nacional foram baleados esta quarta-feira em Washington, anunciou a secretária da Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, numa publicação na rede X, sem adiantar mais pormenores.

O Presidente norte-americano adianta que os dois militares estão em estado crítico e que o atirador também ficou ferido com gravidade.

“O animal que baleou os dois membros da Guarda Nacional, ambos em estado crítico e agora internados em dois hospitais diferentes, está também gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito elevado”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social.

A polícia de Washington adiantou que houve um tiroteio a um quarteirão da Casa Branca na mesma manhã, mas não forneceu outros detalhes.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, encontra-se na Florida antes do feriado do Dia de Ação de Graças.

De acordo com a agência Reuters, os serviços secretos dos EUA não responderam de imediato a um pedido de comentário.