Dois militares mortos a tiro nas imediações da Casa Branca

A Casa Branca ficou em confinamento na sequência deste ataque contra os elementos da Guarda Nacional.

“Estes corajosos cidadãos da Virgínia Ocidental perderam a vida ao serviço do seu país”, escreveu Patrick Morrisey na rede social X.

Dois membros da Guarda Nacional morreram baleados esta quarta-feira em Washington, nas proximidades da Casa Branca, anunciou o governador da Virgínia Ocidental.

O Presidente norte-americano tinha avançado, inicialmente, que os dois militares estavam em estado crítico e que o atirador também ficou ferido com gravidade.

“O animal que baleou os dois membros da Guarda Nacional, ambos em estado crítico e agora internados em dois hospitais diferentes, está também gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito elevado”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social.

O Presidente norte-americano encontra-se na Florida antes do feriado do Dia de Ação de Graças.



A polícia de Washington adiantou que houve um tiroteio a um quarteirão da Casa Branca na mesma manhã, mas não forneceu outros detalhes.

Os voos foram suspensos no Aeroporto Ronald Reagan, por razões de segurança, mas entretanto a situação já foi normalizada.

De acordo com a agência Reuters, os serviços secretos dos EUA não responderam de imediato a um pedido de comentário.