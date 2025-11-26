Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Dois militares mortos a tiro nas imediações da Casa Branca

26 nov, 2025 - 20:11 • Ricardo Vieira, com Reuters

Elementos da Guarda Nacional apanhados em tiroteio nas ruas de Washington. Um suspeito foi detido.

A+ / A-

Dois membros da Guarda Nacional morreram baleados esta quarta-feira em Washington, nas proximidades da Casa Branca, anunciou o governador da Virgínia Ocidental.

“Estes corajosos cidadãos da Virgínia Ocidental perderam a vida ao serviço do seu país”, escreveu Patrick Morrisey na rede social X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Casa Branca ficou em confinamento na sequência deste ataque contra os elementos da Guarda Nacional.


O Presidente norte-americano tinha avançado, inicialmente, que os dois militares estavam em estado crítico e que o atirador também ficou ferido com gravidade.

“O animal que baleou os dois membros da Guarda Nacional, ambos em estado crítico e agora internados em dois hospitais diferentes, está também gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito elevado”, escreveu Trump numa publicação na Truth Social.

O Presidente norte-americano encontra-se na Florida antes do feriado do Dia de Ação de Graças.

A polícia de Washington adiantou que houve um tiroteio a um quarteirão da Casa Branca na mesma manhã, mas não forneceu outros detalhes.

Os voos foram suspensos no Aeroporto Ronald Reagan, por razões de segurança, mas entretanto a situação já foi normalizada.

De acordo com a agência Reuters, os serviços secretos dos EUA não responderam de imediato a um pedido de comentário.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira