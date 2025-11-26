Inferno de chamas em Hong Kong faz pelo menos 36 mortos e 279 desaparecidos

26 nov, 2025 - 09:08 • Olímpia Mairos
[notícia atualizada às 18h02 - com novo balanço do número de vítimas]
Aumenta de 13 para 36 o número de mortos do grande incêndio que deflagrou no bairro de Tai Po, em Hong Kong, com chamas violentas a espalharem-se pelas estruturas de bambu de um conjunto habitacional.
Pelo menos 279 pessoas continuam desaparecidas e várias dezenas estão hospitalizadas.
O balanço do número de vítimas foi atualizado pelo chefe do executivo de Hong Kong, John Lee.
De acordo com a edição online do South China Morning Post, o edifício faz parte de um complexo habitacional de 8 blocos, com mais de 2 mil habitações.
Os bombeiros continuam a combater as chamas, que tiveram início num dos blocos de um complexo habitacional composto por oito prédios e mais de duas mil unidades residenciais.
Prédios vizinhos do bloco em chamas possuem andaimes de bambu na parte externa — o que representa um risco adicional para a propagação do fogo.
De acordo com informações da polícia, residentes dos edifícios Wang Cheong House, Wang Tai House e Wang Sun House, localizados no complexo Wang Fuk Court, fizeram chamadas de emergência relatando que não conseguiam escapar para um local seguro.
Imagens de vídeo registadas no local mostram os andaimes de bambu em chamas em vários blocos, enquanto densas nuvens de fumaça cobrem a área.
A polícia aconselha os moradores das proximidades a permanecerem dentro de casa, manterem portas e janelas fechadas e evitarem deslocar-se até a área afetada.
Algumas vias de acesso, incluindo um trecho da Tai Po Road, foram interditadas devido ao incêndio.
O incêndio foi inicialmente classificado como um alarme de incêndio nº 1, mas foi rapidamente elevado para o nº 4. Em Hong Kong, os incêndios são classificados numa escala de um a cinco, com números mais altos indicando maior gravidade.