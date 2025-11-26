Inferno de chamas em Hong Kong faz pelo menos 36 mortos e 279 desaparecidos

[notícia atualizada às 18h02 - com novo balanço do número de vítimas]

Aumenta de 13 para 36 o número de mortos do grande incêndio que deflagrou no bairro de Tai Po, em Hong Kong, com chamas violentas a espalharem-se pelas estruturas de bambu de um conjunto habitacional.

Pelo menos 279 pessoas continuam desaparecidas e várias dezenas estão hospitalizadas.



O balanço do número de vítimas foi atualizado pelo chefe do executivo de Hong Kong, John Lee.



De acordo com a edição online do South China Morning Post, o edifício faz parte de um complexo habitacional de 8 blocos, com mais de 2 mil habitações.



Os bombeiros continuam a combater as chamas, que tiveram início num dos blocos de um complexo habitacional composto por oito prédios e mais de duas mil unidades residenciais.

