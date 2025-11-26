Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Israel conclui processo de identificação dos restos mortais de mais um refém

26 nov, 2025 - 09:55 • Henry Galsky

Com a devolução do corpo de Dror Or, restam agora dois reféns cujos restos mortais precisam de ser devolvidos a Israel: o tailandês Sudthisak Rinthalak e o israelita Ran Gvili.

A+ / A-

O Instituto Médico Legal de Abu Kabir, em Tel Aviv, concluiu o processo de identificação dos restos mortais de Dror Or, assassinado aos 48 anos de idade pelo Hamas durante a invasão ao Kibutz Be'eri, no sul do território israelita.

Or foi morto em 7 de outubro de 2023 e desde então o seu corpo foi levado pelos palestinianos para a Faixa de Gaza.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a Jihad Islâmica Palestiniana, o corpo foi "encontrado" durante as buscas em Nuseirat, na região central de Gaza.

Com a devolução do corpo de Dror Or, restam agora dois reféns cujos restos mortais precisam de ser devolvidos a Israel: o tailandês Sudthisak Rinthalak e o israelita Ran Gvili.

Segundo o plano de Donald Trump para encerrar a guerra, desarmar o Hamas e reconstruir a Faixa de Gaza, todos os reféns - inclusive os corpos dos mortos - deveriam ter sido devolvidos até o dia 13 de outubro.

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor há um mês e meio, Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações. Israel já realizou uma série de ataques aéreos no território palestiniano que causaram mais de 300 mortes, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza controlado pelo Hamas.

Israel argumenta que os ataques tiveram como alvos instalações militares e também terroristas palestinianos que cruzaram a chamada "Linha Amarela", a primeira linha de retirada israelita na Faixa de Gaza e uma área ainda sob controlo do Exército de Israel.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira