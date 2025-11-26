Israel conclui processo de identificação dos restos mortais de mais um refém

O Instituto Médico Legal de Abu Kabir, em Tel Aviv, concluiu o processo de identificação dos restos mortais de Dror Or, assassinado aos 48 anos de idade pelo Hamas durante a invasão ao Kibutz Be'eri, no sul do território israelita.

Or foi morto em 7 de outubro de 2023 e desde então o seu corpo foi levado pelos palestinianos para a Faixa de Gaza.

Segundo a Jihad Islâmica Palestiniana, o corpo foi "encontrado" durante as buscas em Nuseirat, na região central de Gaza.

Com a devolução do corpo de Dror Or, restam agora dois reféns cujos restos mortais precisam de ser devolvidos a Israel: o tailandês Sudthisak Rinthalak e o israelita Ran Gvili.

Segundo o plano de Donald Trump para encerrar a guerra, desarmar o Hamas e reconstruir a Faixa de Gaza, todos os reféns - inclusive os corpos dos mortos - deveriam ter sido devolvidos até o dia 13 de outubro.

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor há um mês e meio, Israel e o Hamas trocam acusações sobre violações. Israel já realizou uma série de ataques aéreos no território palestiniano que causaram mais de 300 mortes, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza controlado pelo Hamas.

Israel argumenta que os ataques tiveram como alvos instalações militares e também terroristas palestinianos que cruzaram a chamada "Linha Amarela", a primeira linha de retirada israelita na Faixa de Gaza e uma área ainda sob controlo do Exército de Israel.