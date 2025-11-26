Moscovo diz que europeus estão a "minar" esforços dos EUA para acabar a guerra na Ucrânia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia acusa, esta quarta-feira, a europa de criar uma campanha para "minar" os esforços dos Estados Unidos da América para terminar com a guerra na Ucrânia.

A porta-voz, Maria Zakharova, acusa, em entrevista à Rádio Sputnik, políticos e meios de comunicação social europeus de "atrapalhar a possibilidade de um acordo político e diplomático".

Zakharova fala mesmo em "ataques informativos" do lado europeu.



Na segunda-feira, Moscovo rejeitou as alterações introduzidas pelos países europeus ao plano de paz para a Ucrânia apresentado pelos Estados Unidos, que o Kremlin considera "inaceitáveis".

Na sua versão original, o plano apresentado por Donald Trump, no domingo, previa cedência dos territórios ocupados pela Rússia, limitações às forças de defesa ucranianas e desistência da adesão à NATO.