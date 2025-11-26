NATO e Ucrânia lançam programa conjunto para acelerar inovação em Defesa

A fase inicial do UNITE – Brave NATO concentrar-se-á em levar novos produtos tecnológicos à linha de frente, com ênfase no combate a sistemas aéreos não tripulados, no reforço da defesa aérea e na garantia de comunicações seguras.

Do lado ucraniano, o cluster de tecnologia de defesa Brave1 será responsável pela coordenação do programa, enquanto a Agência de Comunicações e Informação da NATO (NCIA) conduzirá a primeira competição de projetos.

A iniciativa tem como objetivo acelerar a criação e a implementação de tecnologias inovadoras que reforcem a interoperabilidade e a capacidade de resposta no campo de batalha.

A NATO e a Ucrânia anunciaram, esta quarta-feira, o lançamento do UNITE – Brave NATO, um programa conjunto de inovação, tecnologia e engenharia destinado a impulsionar o desenvolvimento de soluções avançadas no setor de Defesa.

Empresas ucranianas e de países aliados poderão formar equipas e candidatar-se a subsídios conjuntos até 10 milhões de euros, valor financiado em partes iguais pela NATO e pela Ucrânia. As inscrições serão abertas online em breve, e as propostas poderão ser apresentadas em fevereiro de 2026.

Após uma fase-piloto bem-sucedida, está previsto o aumento do financiamento para 50 milhões de euros ainda em 2026. A contribuição da NATO será proveniente do seu Pacote Abrangente de Assistência à Ucrânia (CAP), enquanto a Ucrânia aportará recursos através do Ministério da Transformação Digital, garantindo um financiamento em partes iguais.

Durante a reunião de lançamento em Kiev a vice-secretária-geral da NATO, Radmila Shekerinska, destacou que o programa trará benefícios mútuos, ao permitir que inovadores de ambos os lados trabalhem juntos para enfrentar desafios urgentes no campo de batalha.

Por sua vez, o primeiro vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, assinalou que “esta cooperação acelerará o desenvolvimento de tecnologias de defesa de ponta e fortalecerá a interoperabilidade”.

Juntos, estamos a construir uma arquitetura de defesa mais resiliente, adaptativa e tecnologicamente avançada para toda a comunidade euro-atlântica”, declarou.