Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Defesa

NATO e Ucrânia lançam programa conjunto para acelerar inovação em Defesa

26 nov, 2025 - 14:31 • Olímpia Mairos

A iniciativa tem como objetivo acelerar a criação e a implementação de tecnologias inovadoras que reforcem a interoperabilidade e a capacidade de resposta no campo de batalha.

A+ / A-

A NATO e a Ucrânia anunciaram, esta quarta-feira, o lançamento do UNITE – Brave NATO, um programa conjunto de inovação, tecnologia e engenharia destinado a impulsionar o desenvolvimento de soluções avançadas no setor de Defesa.

A iniciativa tem como objetivo acelerar a criação e a implementação de tecnologias inovadoras que reforcem a interoperabilidade e a capacidade de resposta no campo de batalha.

Do lado ucraniano, o cluster de tecnologia de defesa Brave1 será responsável pela coordenação do programa, enquanto a Agência de Comunicações e Informação da NATO (NCIA) conduzirá a primeira competição de projetos.

A fase inicial do UNITE – Brave NATO concentrar-se-á em levar novos produtos tecnológicos à linha de frente, com ênfase no combate a sistemas aéreos não tripulados, no reforço da defesa aérea e na garantia de comunicações seguras.

Empresas ucranianas e de países aliados poderão formar equipas e candidatar-se a subsídios conjuntos até 10 milhões de euros, valor financiado em partes iguais pela NATO e pela Ucrânia. As inscrições serão abertas online em breve, e as propostas poderão ser apresentadas em fevereiro de 2026.

Após uma fase-piloto bem-sucedida, está previsto o aumento do financiamento para 50 milhões de euros ainda em 2026. A contribuição da NATO será proveniente do seu Pacote Abrangente de Assistência à Ucrânia (CAP), enquanto a Ucrânia aportará recursos através do Ministério da Transformação Digital, garantindo um financiamento em partes iguais.

Durante a reunião de lançamento em Kiev a vice-secretária-geral da NATO, Radmila Shekerinska, destacou que o programa trará benefícios mútuos, ao permitir que inovadores de ambos os lados trabalhem juntos para enfrentar desafios urgentes no campo de batalha.

Por sua vez, o primeiro vice-primeiro-ministro e ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, assinalou que “esta cooperação acelerará o desenvolvimento de tecnologias de defesa de ponta e fortalecerá a interoperabilidade”.

Juntos, estamos a construir uma arquitetura de defesa mais resiliente, adaptativa e tecnologicamente avançada para toda a comunidade euro-atlântica”, declarou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira