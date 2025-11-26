​Nos bastidores, equipa de Trump deu conselhos ao Kremlin sobre como negociar a paz

O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, manteve uma conversa telefónica com um alto funcionário do Kremlin no mês passado com orientações para as negociações de paz na Ucrânia. De acordo com a Bloomberg, que divulgou esta quarta-feira uma gravação da conversa, Witkoff considerou que seria necessário que a Rússia ganhasse o controlo de Donetsk e aludiu a uma possível troca territorial negociada à parte. Na chamada telefónica de 14 de outubro com Yuri Ushakov, principal assessor de política externa do presidente russo, o americano disse acreditar que as concessões territoriais serão necessárias, ao mesmo tempo que aconselhava Ushakov a felicitar Trump e a enquadrar as discussões de forma mais otimista. “Agora, entre nós, eu sei o que será necessário para chegar a um acordo de paz: Donetsk e talvez uma troca de territórios em algum lugar”, disse Witkoff a Ushakov durante a conversa de cinco minutos, segundo a transcrição da Bloomberg. Depois acrescentou que “em vez de falar assim, vamos falar com mais esperança, porque acho que vamos chegar a um acordo“. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O enviado também ofereceu orientações táticas sobre como Putin deveria abordar o assunto com Trump, incluindo sugestões sobre agendar uma conversa telefónica entre Trump e Putin antes da visita de Volodymyr Zelensky à Casa Branca no final da semana em que a conversa entre Witkoff e Ushakov teve lugar. Esta quarta-feira, Ushakov não desmentiu a autenticidade da gravação, tendo dito à televisão estatal russa que a fuga de informação foi provavelmente uma tentativa de “atrapalhar” as negociações. “Quanto a Witkoff, posso dizer que foi alcançado um acordo preliminar para que ele venha a Moscovo na próxima semana”, adiantou. A Casa Branca também não contestou a veracidade da transcrição, e Trump descreveu a abordagem de Witkoff aos russos na chamada como um procedimento de negociação “padrão”. “Ele tem de vender isto à Ucrânia. Ele tem de vender a Ucrânia à Rússia”, disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, enquanto voava para a sua casa na Flórida na terça-feira à noite.