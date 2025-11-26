Países da UE estão atrasados nas metas de reciclagem

Os Estados-membros da União Europeia estão atrasados no cumprimento das metas de reciclagem, alertou esta quarta-feira o Tribunal de Contas Europeu (TCE), que aconselha a Comissão Europeia a incentivar a economia circular na UE, segundo uma auditoria que incluiu Portugal.

No relatório sobre gestão de resíduos urbanos, o TCE concluiu que, em termos gerais, a Comissão reforçou as metas e outros requisitos legais para a gestão dos resíduos urbanos. No entanto, "muitos Estados-membros enfrentam desafios nos seus progressos no sentido da circularidade, principalmente devido a restrições financeiras e a deficiências no planeamento e na implementação".

Numa auditoria que decorreu em quatro Estados-membros – Portugal, Grécia, Polónia e Roménia – o tribunal considerou que o executivo comunitário deve "tomar medidas para tornar as práticas da economia circular na UE (como a reciclagem de materiais) mais viáveis do ponto de vista económico".

Para tal, "deve identificar os desafios do lado da procura e da oferta que afetam o mercado único dos produtos circulares e das matérias-primas secundárias".

Por outro lado, deve utilizar melhor os instrumentos de acompanhamento e aplicação da lei, agilizar os processos de infração e de avaliação dos progressos nos Estados-membros.

Os auditores defendem ainda que a Comissão deve avaliar os custos, os benefícios e a viabilidade da introdução ou harmonização de taxas adequadas sobre a deposição em aterro e a incineração em toda a UE.

No que respeita aos países auditados, o tribunal estima que "estão entre os que correm o risco de não cumprir a meta de reciclagem de resíduos urbanos para 2025 e a meta de reciclagem de resíduos de embalagens para 2025, com exceção de Portugal neste último caso".

Portugal apresenta ainda problemas nas infraestruturas para incineração, deposição em aterro e recolha separada de resíduos a nível local.