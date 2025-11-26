Ouvir
  • Edição da Noite
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

União Europeia

Redes sociais só a partir dos 16 anos. Parlamento Europeu contra "faroeste" digital

26 nov, 2025 - 23:15 • Redação

Proposta aprovada pela maioria dos eurodeputados. "O objetivo é garantir que a Internet não é um mundo sem lei para os menores de idade", defende o socialista Bruno Gonçalves, em entrevista à Renascença. Aceder a redes sociais a partir dos 13 anos só com consentimento dos pais, defende Parlamento Europeu.

A+ / A-

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quarta-feira um relatório que defende a idade mínima de 16 anos para aceder às redes sociais sem consentimento dos pais. Os eurodeputados reuniram-se em Estrasburgo, França, para discutir mecanismos para uma maior proteção dos menores no mundo digital.

"Temos crianças completamente viciadas no 'scroll' das redes sociais e não conseguem desligar-se do mundo online", diz à Renascença o eurodeputado Bruno Gonçalves, que esteve esta quarta-feira presente na votação. "O grande objetivo desta lei é garantir que o mundo digital não é um mundo sem lei para o utilizador menor de idade."

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A proposta foi aprovada com maioria dos representantes dos 27, contando 483 votos a favor, 92 contra e 86 abstenções – algo que "raramente acontece em situações tão fraturantes como esta", disse o eurodeputado do Partido Socialista (PS).

O documento prevê que os menores possam aceder às redes sociais a partir dos 13 anos, mas apenas com o consentimento dos pais ou tutores legais como acontece já em alguns países europeus.

Para Bruno Gonçalves, as plataformas, produtores de conteúdo e influencers também têm de ser responsabilizados pelo incumprimento da lei. "Ao longo dos últimos anos, as grandes plataformas e redes sociais têm monetizado com os dados e conteúdos dos mais jovens, obtendo lucro ilegalmente".

Dinamarca prepara-se para proibir redes sociais a menores de 15 anos

Tecnologia

Dinamarca prepara-se para proibir redes sociais a menores de 15 anos

Objetivo é "proteger as crianças e os jovens no mu(...)

O cariz aditivo das redes sociais é o que mais preocupa os Estados-membros, já que "os últimos estudos têm comprovado uma nocividade gritante destas plataformas, tanto do ponto de vista do comportamento, como no desenvolvimento cognitivo."

Perante "algoritmos muito pouco transparentes e nem sequer disponibilizados ao público", a União Europeia vai proteger de conteúdos nocivos, ilegais e de redes de predadores sexuais, salvaguardando "os riscos para a saúde física e mental", lê-se no comunicado de imprensa.

Entre os desafios da Comissão Europeia, estão limitar o acesso à inteligência artificial e as manipulações adjacentes, proibir o 'scroll' infinito e incentivos monetários a crianças influenciadoras são as principais medidas planeadas. "Queremos que o espaço digital não seja o Faroeste, mas, pelo contrário, um espaço de proteção e convivência saudável entre os mais jovens", afirma Bruno Gonçalves.

Porém, esta medida só pode ser aplicada com a ativação de um mecanismo digital, como a "carteira europeia de identidade digital" destinada a todos os cidadãos, empresas e residentes nos países da UE, mas pode ser oficializada até ao final de 2026. Esta "carteira" vai permitir verificar a idade de cada pessoa que queira aceder às redes sociais e outras plataformas.

A proposta depende da legislação e possível aprovação da Comissão Europeia, mas o eurodeputado adianta: "temos um longo processo pela frente".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira