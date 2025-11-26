Redes sociais só a partir dos 16 anos. Parlamento Europeu contra "faroeste" digital

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quarta-feira um relatório que defende a idade mínima de 16 anos para aceder às redes sociais sem consentimento dos pais. Os eurodeputados reuniram-se em Estrasburgo, França, para discutir mecanismos para uma maior proteção dos menores no mundo digital.

"Temos crianças completamente viciadas no 'scroll' das redes sociais e não conseguem desligar-se do mundo online", diz à Renascença o eurodeputado Bruno Gonçalves, que esteve esta quarta-feira presente na votação. "O grande objetivo desta lei é garantir que o mundo digital não é um mundo sem lei para o utilizador menor de idade."

A proposta foi aprovada com maioria dos representantes dos 27, contando 483 votos a favor, 92 contra e 86 abstenções – algo que "raramente acontece em situações tão fraturantes como esta", disse o eurodeputado do Partido Socialista (PS).

O documento prevê que os menores possam aceder às redes sociais a partir dos 13 anos, mas apenas com o consentimento dos pais ou tutores legais como acontece já em alguns países europeus.

Para Bruno Gonçalves, as plataformas, produtores de conteúdo e influencers também têm de ser responsabilizados pelo incumprimento da lei. "Ao longo dos últimos anos, as grandes plataformas e redes sociais têm monetizado com os dados e conteúdos dos mais jovens, obtendo lucro ilegalmente".