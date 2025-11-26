Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

África

Tiroteio na Guiné-Bissau. Presidente Embaló foi detido

26 nov, 2025 - 13:50 • Ana Kotowicz com Carla Fino

Foi o próprio Umaro Sissoco Embaló quem confirmou ter sido detido quando estava no seu gabinete no palácio presidencial. Eleições decorreram no domingo e Embaló reivindicava vitória.

A+ / A-

(Em atualização)

O Presidente da Guiné-Bissau foi detido esta quarta-feira, quando se encontrava no palácio presidencial, pouco depois de a agência Reuters dar conta da existência de um tiroteio na capital do país, junto do edifício da comissão eleitoral que deveria apresentar, esta quinta-feira, resultados das presidenciais de domingo.

Foi o próprio Umaro Sissoco Embaló — que reivindica vitória nas eleições — quem confirmou ter sido detido à revista Jeune Afrique. O presidente garantiu não ter sofrido qualquer agressão física.

Segundo a imprensa local, o tiroteio começou depois de terem sido divulgados os primeiros resultados parciais das eleições de domingo, com militares a dirigirem-se para o palácio com intenção de deter Embaló.

O presidente em exercício alega ter vencido as eleições, com 65% dos votos, embora o principal candidato da oposição, Fernando Dias da Costa, também tenha assumido vitória. Até à data não há resultados oficiais e os candidatos baseiam-se nas suas próprias contagens para reivindicar vitória.

Ainda segundo a Jeune Afrique, foram também detidos o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Biague Na Ntan, o vice-chefe do Estado-Maior, general Mamadou Touré, e o ministro do Interior, Botché Candé.

Já a agência Reuters cita um porta-voz de Embaló, António Yaya Seidy, que acusou — sem apresentar provas — os apoiantes de Fernando Dias da Costa de estarem envolvidos no tiroteio e na detenção de Embaló.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira