Tiroteio na Guiné-Bissau. Presidente Embaló foi detido

(Em atualização)

O Presidente da Guiné-Bissau foi detido esta quarta-feira, quando se encontrava no palácio presidencial, pouco depois de a agência Reuters dar conta da existência de um tiroteio na capital do país, junto do edifício da comissão eleitoral que deveria apresentar, esta quinta-feira, resultados das presidenciais de domingo.

Foi o próprio Umaro Sissoco Embaló — que reivindica vitória nas eleições — quem confirmou ter sido detido à revista Jeune Afrique. O presidente garantiu não ter sofrido qualquer agressão física.

Segundo a imprensa local, o tiroteio começou depois de terem sido divulgados os primeiros resultados parciais das eleições de domingo, com militares a dirigirem-se para o palácio com intenção de deter Embaló.

O presidente em exercício alega ter vencido as eleições, com 65% dos votos, embora o principal candidato da oposição, Fernando Dias da Costa, também tenha assumido vitória. Até à data não há resultados oficiais e os candidatos baseiam-se nas suas próprias contagens para reivindicar vitória.

Ainda segundo a Jeune Afrique, foram também detidos o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Biague Na Ntan, o vice-chefe do Estado-Maior, general Mamadou Touré, e o ministro do Interior, Botché Candé.

Já a agência Reuters cita um porta-voz de Embaló, António Yaya Seidy, que acusou — sem apresentar provas — os apoiantes de Fernando Dias da Costa de estarem envolvidos no tiroteio e na detenção de Embaló.