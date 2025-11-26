Trump cumpre tradição de perdoar perus (e ataca o "adormecido" Joe Biden)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou dois perus gigantes de penas brancas chamados Gobble e Waddle, esta terça-feira, poupando-os das mesas de jantar do Dia de Ação de Graças.

As aves, que pesam mais de 23 kg cada, foram criadas numa quinta na Carolina do Norte e passaram a noite anterior à cerimónia em camas no luxuoso Willard InterContinental Hotel, perto da Casa Branca.

Durante esta cerimónia, que faz parte de uma tradição anual iniciada pelo então presidente George H.W. Bush em 1989, Trump brincou dizendo que inicialmente queria renomear as aves de Chuck e Nancy, uma aparente referência aos adversários Chuck Schumer, líder da minoria no Senado, e Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes, ambos democratas.

"Mas então percebi que não os perdoaria", disse Trump no evento. "Eu nunca perdoaria essas duas pessoas".

No seu segundo mandato, Trump concedeu indultos, entre outros, a aliados na sua tentativa de reverter a derrota eleitoral de 2020 e a cerca de 1.500 pessoas envolvidas no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos. Os indultos destes perus somam-se portanto aos mais de 1.600 perdões que Donald Trump já concedeu neste mandato.

Trump também perdoou novamente Peach e Blossom,os perus que receberam um perdão do ex-presidente Joe Biden no ano passado. Em um ataque contínuo, Trump alegou sem fundamento que esses perdões eram inválidos porque o seu antecessor democrata usou um dispositivo de assinatura automatizado.

As duas aves perdoadas na terça-feira viverão o resto de seus dias na faculdade de agricultura da Universidade Estadual da Carolina do Norte, de acordo com a National Turkey Federation.