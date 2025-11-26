Ouvir
Trump recua e retira prazo para acordo de paz na Ucrânia: “É um processo longo e complicado”

26 nov, 2025 - 08:18 • Olímpia Mairos

Com a Casa Branca a retirar prazos, o futuro do processo de paz continua incerto — num conflito que Trump descreve como “muito triste, porque muitas pessoas estão a morrer”.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou atrás na imposição de um prazo para alcançar um acordo de paz na Ucrânia.

Depois de ter apontado esta quarta-feira como data-limite para Kiev aceitar o plano norte-americano, Trump declarou que afinal não existe uma data definida.

“Não tenho um prazo. Para mim, o prazo é quando tudo isto acabar. Acho que todos estão cansados de lutar neste momento. Estão a perder-se demasiadas vidas”, afirmou Trump, sublinhando que as negociações continuam.

O Presidente norte-americano reconheceu ainda as dificuldades em definir as fronteiras no eventual acordo: “Querem ter uma fronteira? Não podem ter uma fronteira que atravessa uma autoestrada ou uma fronteira que atravessa o meio de uma cidade, porque isso não funciona. Portanto, é um processo longo e complicado. É muito triste porque muitas pessoas estão a morrer”.

O plano de paz apresentado por Trump no domingo previa a cedência dos territórios ocupados pela Rússia, limitações às forças de defesa ucranianas e a desistência da adesão à NATO por parte de Kiev.

Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia acusou esta quarta-feira a Europa de tentar “minar os esforços dos Estados Unidos” para pôr fim à guerra.

Em entrevista à Rádio Sputnik, a porta-voz Maria Zakharova criticou duramente os parceiros europeus: “Políticos e meios de comunicação europeus estão a atrapalhar a possibilidade de um acordo político e diplomático”.

Na segunda-feira, Moscovo já tinha rejeitado as alterações introduzidas pelos países europeus ao plano de paz norte-americano, considerando-as “inaceitáveis”.

Com as posições a endurecerem tanto em Moscovo como em Kiev, e com a Casa Branca agora a retirar prazos, o futuro do processo de paz continua incerto — num conflito que Trump descreve como “muito triste, porque muitas pessoas estão a morrer”.

