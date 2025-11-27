Ouvir
Amnistia Internacional acusa Israel de continuar a cometer genocídio em Gaza após cessar-fogo

27 nov, 2025 - 10:01 • Olímpia Mairos

Organização denuncia que autoridades israelitas mantêm políticas deliberadas de destruição física dos palestinianos e alerta para a diminuição da pressão internacional.

A Amnistia Internacional acusa Israel de continuar a praticar atos de genocídio contra os palestinianos na Faixa de Gaza, mais de um mês após o anúncio do cessar-fogo e a libertação de todos os reféns israelitas vivos

Segundo a organização, as autoridades israelitas “infligem deliberadamente condições de vida calculadas para provocar a destruição física” da população palestiniana, sem qualquer sinal de mudança de intenção.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Amnistia apresenta uma análise jurídica sobre o “genocídio em curso” e reúne testemunhos de residentes locais, profissionais de saúde e trabalhadores humanitários, que descrevem as condições “terríveis” vividas em Gaza.

O cessar-fogo corre o risco de criar uma ilusão perigosa de que a vida em Gaza está a voltar ao normal. O genocídio de Israel não acabou”, afirmou Agnès Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional, acrescentando que “as autoridades israelitas continuam com as suas políticas implacáveis, restringindo o acesso a ajuda humanitária vital e serviços essenciais e impondo deliberadamente condições calculadas para destruir fisicamente os palestinianos em Gaza”.

Mais de 300 mortos desde o cessar-fogo

Segundo a Amnistia Internacional, desde o anúncio do cessar-fogo, a 9 de outubro, pelo menos 327 palestinianos, incluindo 136 crianças, foram mortos em ataques israelitas.

A organização sublinha que Israel continua a restringir o acesso a ajuda humanitária essencial, como medicamentos, alimentos e materiais de reconstrução — em violação das ordens do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), que determinou a obrigação de garantir o acesso da população civil a provisões básicas.

“A probabilidade objetiva de que as condições atuais levem à destruição dos palestinianos em Gaza persiste, especialmente considerando a maior vulnerabilidade da população e a propagação de doenças, após meses de fome causados por anos de bloqueio ilegal e meses de cerco total no início deste ano”, lê-se no comunicado.

A organização lembra que, em dezembro de 2024, publicou um relatório detalhado concluindo que Israel cometeu três atos proibidos pela Convenção sobre o Genocídio: assassinatos, causação de danos físicos e mentais graves e imposição deliberada de condições de vida destinadas à destruição dos palestinianos em Gaza.

“Israel infligiu danos devastadores através de dois anos de bombardeamentos implacáveis e fome sistemática deliberada”, denunciou Callamard, acrescentando que não há indícios de mudanças na política israelita nem de medidas para reverter o impacto das ações militares.

População retida e ajuda bloqueada

Segundo a Amnistia, Israel mantém o controlo de cerca de 54% a 58% do território da Faixa de Gaza, restringe o acesso ao mar e limita severamente a entrada de provisões essenciais. As infraestruturas agrícolas e de saneamento permanecem destruídas, e a escassez de alimentos nutritivos e medicamentos “continua a colocar em risco a sobrevivência da população civil”.

O relatório também alerta que os palestinianos estão confinados a menos de metade do território, nas áreas “menos capazes de sustentar a vida”, e que Israel “deliberadamente não permite” a entrada de bens vitais ou a reconstrução de infraestruturas básicas.

“Mesmo após ordens vinculativas do TIJ e alertas de organismos internacionais, Israel continua a restringir ajuda e serviços essenciais, incluindo a restrição das organizações autorizadas a prestar assistência na Faixa de Gaza. Aumentar simplesmente o número de camiões que entram em Gaza não é suficiente”, reiterou a secretária-geral.

Pressão internacional em declínio

A Amnistia Internacional critica ainda a diminuição da pressão internacional sobre Israel, apontando a recente resolução da ONU sobre o futuro de Gaza, que “não inclui compromissos claros de responsabilização”, e o levantamento parcial da suspensão da exportação de armas por parte da Alemanha. Também a votação no Parlamento Europeu sobre a suspensão do acordo comercial entre a UE e Israel foi cancelada.

Agora não é o momento de diminuir a pressão sobre as autoridades israelitas. Os líderes mundiais devem cumprir o seu dever de prevenir o genocídio e pôr fim à impunidade”, defendeu Callamard, apelando à suspensão imediata das transferências de armas e ao acesso de jornalistas e observadores de direitos humanos a Gaza.

Callamard lembra ainda que “os responsáveis israelitas pela orquestração, supervisão e prática material do genocídio continuam no poder”, considerando que “não demonstrar que eles ou o seu governo serão responsabilizados efetivamente dá-lhes carta branca para continuar o genocídio e cometer mais violações dos direitos humanos em Gaza e na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental”.

A secretária-geral da Amnistia concluiu que “o cessar-fogo não deve servir de cortina de fumo para o genocídio em curso”, sublinhando que as condições impostas por Israel “continuam a ameaçar a sobrevivência da população palestiniana” e que a comunidade internacional “não pode permanecer complacente”.

