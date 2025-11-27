Ouvir
"Ela e o pai ainda não saíram". Familiares desesperados após incêndio em Hong Kong

27 nov, 2025 - 17:14 • Ricardo Vieira, com Reuters

Número de mortos aumenta para 83. O incêndio no complexo habitacional de Wang Fuk, no distrito de Tai Po, é o mais mortal desde 1948.

Aumenta para 83 o número de mortos do incêndio num complexo de torres de habitação em Hong Kong. Os familiares das cerca de 300 pessoas ainda desaparecidas aguardam desesperados por notícias.

Uma mulher em lágrimas, com a fotografia da cerimónia de finalistas da filha nas mãos, procurava notícias da jovem junto a um dos oito abrigos que acolhem cerca de 900 residentes.

“Ela e o pai ainda não saíram”, disse a mulher, de 52 anos, identificada apenas como Ng. “Não havia água para salvar o nosso prédio”, conta esta familiar, citada pela agência Reuters.

O incêndio no complexo habitacional de Wang Fuk, no distrito de Tai Po, é o mais mortal desde 1948, em Hong Kong, quando 176 pessoas morreram num armazém.

Vídeo mostra inferno de chamas em Hong Kong

Os bombeiros já praticamente controlaram o incêndio que começou na quarta-feira e que devastou o complexo habitacional, onde decorriam obras e cuja estrutura estava envolta em andaimes de bambu e rede verde.

As equipas de resgate enfrentaram calor extremo e fumo denso durante mais de 24 horas, enquanto tentavam alcançar moradores que se temia estarem presos nos pisos superiores.

Imagens captadas na noite de quinta-feira (hora de Hong Kong) mostravam bombeiros com lanternas a revistar os escombros carbonizados das torres.

Entretanto, a polícia de Hong Kong deteve os responsáveis de uma empresa de construção, suspeitos de homicídio por negligência, na sequência do pior incêndio na cidade em quase 80 anos.

O Presidente da República manifestou hoje o seu pesar pelas vítimas mortais que resultaram do incêndio que atingiu edifícios habitacionais em Hong Kong na noite de quarta-feira, que serão pelo menos 75.

Numa nota publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa “transmite uma palavra de conforto e sentida solidariedade às autoridades de Hong Kong e da República Popular da China e às famílias de todos aqueles afetados por esta tragédia”.

“O Presidente da República exprime o seu pesar pelas numerosas vítimas mortais que resultaram do grave incêndio que atingiu um complexo residencial em Hong Kong”, refere a nota.

