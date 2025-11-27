Ouvir
EUA suspendem pedidos de imigração de afegãos após ataque em Washington

27 nov, 2025 - 07:31 • Olímpia Mairos

Trump diz que o tiroteio que atingiu dois membros da Guarda Nacional foi um “ato maligno”. Suspeito identificado como cidadão afegão.

Os Estados Unidos anunciaram a suspensão imediata de todos os pedidos de imigração de cidadãos do Afeganistão, após um afegão ter sido identificado como o principal suspeito do ataque armado contra dois membros da Guarda Nacional, ocorrido na quarta-feira em Washington.

A decisão foi divulgada pela conta oficial dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) na rede social X (antigo Twitter) e entrou em vigor com efeito imediato.

Segundo o comunicado, todos os processos de asilo de cidadãos afegãos permanecerão suspensos “enquanto se aguarda uma nova revisão dos protocolos de segurança e de verificação de antecedentes”.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, já prometeu que o responsável pelo tiroteio que atingiu dois membros da Guarda Nacional, que ficaram gravemente feridos, perto da Casa Branca, em Washington, vai “pagar um preço muito alto”.

Donald Trump classificou o ataque como “um ato maligno, um ato de ódio e um ato de terror”, afirmando que se tratou de “um crime contra toda a nossa nação”.

Trump citou informações do Departamento de Segurança Interna, segundo as quais o suspeito teria entrado nos Estados Unidos vindo do Afeganistão em setembro de 2021, e criticou duramente o governo anterior, do presidente Joe Biden.

“Este tiroteio ressalta a maior ameaça à segurança nacional que o nosso país enfrenta”, disse Trump.

“Devemos reexaminar todos os estrangeiros do Afeganistão que entraram durante o governo Biden e garantir a remoção de qualquer pessoa que não pertença aqui ou não traga benefícios ao nosso país”, acrescentou.

Dois militares baleados nas imediações da Casa Branca

Estados Unidos

Dois militares baleados nas imediações da Casa Branca

Elementos da Guarda Nacional apanhados em tiroteio(...)

Fontes policiais identificaram o suspeito como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos. Segundo três fontes ouvidas pela ABC News, Lakanwal solicitou asilo político em 2024 e recebeu o status em abril de 2025, já sob a administração Trump.

O FBI investiga o ataque como um possível ato de terrorismo internacional, tentando determinar se o suspeito teria sido inspirado ou orientado por alguma organização extremista.

Os dois soldados feridos — um homem e uma mulher — foram levados para hospitais locais e permanecem em estado crítico. Outros membros da Guarda Nacional reagiram rapidamente, ajudando a subjugar o suspeito no local.

