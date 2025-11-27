EUA suspendem pedidos de imigração de afegãos após ataque em Washington

27 nov, 2025 - 07:31 • Olímpia Mairos
Os Estados Unidos anunciaram a suspensão imediata de todos os pedidos de imigração de cidadãos do Afeganistão, após um afegão ter sido identificado como o principal suspeito do ataque armado contra dois membros da Guarda Nacional, ocorrido na quarta-feira em Washington.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A decisão foi divulgada pela conta oficial dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) na rede social X (antigo Twitter) e entrou em vigor com efeito imediato.
Segundo o comunicado, todos os processos de asilo de cidadãos afegãos permanecerão suspensos “enquanto se aguarda uma nova revisão dos protocolos de segurança e de verificação de antecedentes”.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, já prometeu que o responsável pelo tiroteio que atingiu dois membros da Guarda Nacional, que ficaram gravemente feridos, perto da Casa Branca, em Washington, vai “pagar um preço muito alto”.
Donald Trump classificou o ataque como “um ato maligno, um ato de ódio e um ato de terror”, afirmando que se tratou de “um crime contra toda a nossa nação”.
Trump citou informações do Departamento de Segurança Interna, segundo as quais o suspeito teria entrado nos Estados Unidos vindo do Afeganistão em setembro de 2021, e criticou duramente o governo anterior, do presidente Joe Biden.
“Este tiroteio ressalta a maior ameaça à segurança nacional que o nosso país enfrenta”, disse Trump.
“Devemos reexaminar todos os estrangeiros do Afeganistão que entraram durante o governo Biden e garantir a remoção de qualquer pessoa que não pertença aqui ou não traga benefícios ao nosso país”, acrescentou.
Estados Unidos
Elementos da Guarda Nacional apanhados em tiroteio(...)
Fontes policiais identificaram o suspeito como Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos. Segundo três fontes ouvidas pela ABC News, Lakanwal solicitou asilo político em 2024 e recebeu o status em abril de 2025, já sob a administração Trump.
O FBI investiga o ataque como um possível ato de terrorismo internacional, tentando determinar se o suspeito teria sido inspirado ou orientado por alguma organização extremista.
Os dois soldados feridos — um homem e uma mulher — foram levados para hospitais locais e permanecem em estado crítico. Outros membros da Guarda Nacional reagiram rapidamente, ajudando a subjugar o suspeito no local.