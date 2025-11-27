EUA suspendem pedidos de imigração de afegãos após ataque em Washington

Os Estados Unidos anunciaram a suspensão imediata de todos os pedidos de imigração de cidadãos do Afeganistão, após um afegão ter sido identificado como o principal suspeito do ataque armado contra dois membros da Guarda Nacional, ocorrido na quarta-feira em Washington. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão foi divulgada pela conta oficial dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) na rede social X (antigo Twitter) e entrou em vigor com efeito imediato. Segundo o comunicado, todos os processos de asilo de cidadãos afegãos permanecerão suspensos “enquanto se aguarda uma nova revisão dos protocolos de segurança e de verificação de antecedentes”.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, já prometeu que o responsável pelo tiroteio que atingiu dois membros da Guarda Nacional, que ficaram gravemente feridos, perto da Casa Branca, em Washington, vai “pagar um preço muito alto”. Donald Trump classificou o ataque como “um ato maligno, um ato de ódio e um ato de terror”, afirmando que se tratou de “um crime contra toda a nossa nação”. Trump citou informações do Departamento de Segurança Interna, segundo as quais o suspeito teria entrado nos Estados Unidos vindo do Afeganistão em setembro de 2021, e criticou duramente o governo anterior, do presidente Joe Biden. “Este tiroteio ressalta a maior ameaça à segurança nacional que o nosso país enfrenta”, disse Trump. “Devemos reexaminar todos os estrangeiros do Afeganistão que entraram durante o governo Biden e garantir a remoção de qualquer pessoa que não pertença aqui ou não traga benefícios ao nosso país”, acrescentou.