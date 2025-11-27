General Horta Nta Na Man toma posse como presidente transitório da Guiné-Bissau

O general Horta Nta Na Man tomou posse, esta quinta-feira, como presidente transitório da Guiné-Bissau, segundo avançou a agência Reuters, citando um comunicado das Forças Armadas.

“Acabo de tomar posse para liderar o Alto Comando”, declarou o general Horta N’Tam após prestar juramento numa cerimónia realizada na sede das Forças Armadas.

A posse do novo líder militar surge na sequência dogolpe de Estado ocorrido na quarta-feira, que depôs o presidente Umaro Sissoco Embaló. O país volta assim a mergulhar em incerteza política, num novo episódio de instabilidade que marca a história recente da Guiné-Bissau.

O grupo de militares responsável pela tomada do poder autodenomina-se “Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e Ordem Pública”. Num comunicado transmitido pela televisão estatal, os oficiais anunciaram a destituição de Embaló, justificando a ação com a necessidade de restaurar a ordem no país.

O golpe ocorreu um dia antes do anúncio previsto dos resultados provisórios das eleições presidenciais, que opunham o então chefe de Estado a Fernando Dias, um candidato independente de 47 anos que surgia como o principal adversário de Embaló. A corrida eleitoral decorreunum clima de tensão, num país que continua a ser um ponto estratégico no tráfico internacional de cocaína.

Esta quinta-feira, a capital Bissau mantém-se calma, mas fortemente militarizada. Soldados permanecem nas ruas, enquanto a maioria dos residentes opta por ficar em casa, mesmo após o levantamento do toque de recolher noturno. Lojas e bancos permanecem encerrados, e o país aguarda por mais informações sobre os próximos passos do novo regime militar.

