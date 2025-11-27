Macron anuncia serviço militar voluntário para jovens

O Presidente Emmanuel Macron anunciou esta quinta-feira a criação de um novo serviço militar voluntário para jovens, com início previsto para meados de 2026, que ajudará a França a responder às “ameaças em aceleração” no palco global.

A iniciativa faz parte de uma mudança mais ampla na Europa, onde países que durante décadas beneficiaram da tranquilidade proporcionada pelas garantias de segurança dos EUA estão agora preocupados com a mudança de prioridades do Presidente Donald Trump e com a postura agressiva da Rússia.

“A França não pode ficar de braços cruzados”, disse Macron durante um discurso na 27.ª Brigada de Infantaria de Montanha em Varces, nos Alpes franceses. Segundo o Presidente francês, o plano foi inspirado pelas práticas dos parceiros europeus, numa altura em que todos os aliados de França "avançam em resposta a uma ameaça que pesa sobre todos nós”.

Para jovens de 18 e 19 anos

Macron afirmou que o regime voluntário estará aberto a jovens de 18 e 19 anos, será remunerado e terá a duração de 10 meses. O custo será de 2 mil milhões de euros, um investimento que o Presidente francês considerou como “um esforço significativo e necessário”.

Está previsto que o plano envolva 3.000 pessoas em 2026, que apenas servirão em território francês, aumentando-se esse número para 10.000 até 2030.

“A minha ambição para França é alcançar 50.000 jovens até 2036, dependendo da evolução das ameaças”, disse Macron. Após a participação no programa, os participantes poderão integrar a vida civil, tornar-se reservistas ou permanecer nas forças armadas, acrescentou.

Com este anúncio, Macron coloca França em linha com quase uma dúzia de outros países europeus, como a Alemanha e a Dinamarca, que lançaram iniciativas semelhantes.

Serviço militar obrigatório não volta (por enquanto)

Macron disse que a decisão do antigo presidente Jacques Chirac de acabar com o serviço nacional obrigatório em 1996 foi correta, acrescentando que esse regime não faz sentido para as necessidades atuais da França.

“Não podemos regressar ao tempo da conscrição”, afirmou Macron. “Este modelo híbrido de exército corresponde às ameaças e riscos que temos pela frente, juntando os jovens do serviço nacional, os reservistas e o exército ativo.”

França pretende garantir 100.000 reservistas até 2030, explicaram os assessores de Macron, face aos cerca de 47.000 que tem atualmente. As forças armadas totais atingiriam então, em cinco anos, cerca de 210.000 militares.

França deve “aceitar perder os seus filhos”, diz general

O anúncio de Macron foi ofuscado pelas declarações do general Fabien Mandon, chefe das Forças Armadas de França, que, na semana anterior, causou alvoroço ao afirmar que França precisava de preparar-se para possíveis perdas futuras face à agressão russa.

“O que nos falta é a força de caráter para aceitar o sofrimento para proteger quem somos”, disse, acrescentando que França deve “aceitar perder os seus filhos”.

Pouco depois, Macron procurou atenuar os comentários de Mandon. “Devemos absolutamente, imediatamente, dissipar qualquer ideia confusa que sugira que vamos enviar os nossos jovens para a Ucrânia”, disse à rádio RTL na terça-feira, aludindo à invasão em larga escala da Rússia ao seu vizinho em 2022.

Cédric Perrin, presidente da comissão de assuntos estrangeiros, defesa e forças armadas do Senado francês, defendeu Mandon. “As suas palavras foram tiradas do contexto, mas se ser um pouco frontal é necessário para que os franceses compreendam a situação em que estamos, então fez bem em dizê-lo”, disse Perrin à Reuters.

