Número de mortos no incêndio em Hong Kong sobe para 55

O número de vítimas do incêndio que começou na quarta-feira em vários edifícios do complexo residencial Wang Fuk Court, em Tai Po, no norte de Hong Kong, subiu para 55 mortos, segundo as autoridades locais.

De acordo com a agência Reuters, há ainda 68 feridos, dos quais 16 permanecem em estado crítico. Mais de 700 bombeiros continuam no local a combater as chamas, com o apoio de equipas de resgate e da polícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O incidente já é considerado o incêndio mais mortal da história da cidade. Até então, o mais grave havia ocorrido em 1996, quando um edifício comercial em Jordan, na zona de Kowloon — à época em que Hong Kong ainda era colónia britânica — resultou em 41 mortos e 81 feridos.

O corpo de bombeiros informou nesta quinta-feira que conseguiu entrar em contacto com várias das 279 pessoas inicialmente dadas como desaparecidas.

A polícia deteve três homens suspeitos de homicídio voluntário, após encontrar materiais inflamáveis deixados durante trabalhos de manutenção, o que teria provocado a rápida propagação do fogo.

“Temos motivos para acreditar que os responsáveis da empresa agiram com extrema negligência, o que levou ao acidente e à propagação descontrolada do incêndio, causando um elevado número de vítimas”, afirmou Eileen Chung, superintendente da polícia de Hong Kong.

As chamas consumiram andaimes de bambu em todos os oito edifícios do conjunto habitacional, deixando vários moradores presos nos apartamentos.

As autoridades ainda não revelaram as causas exatas do incêndio, ocorrido num complexo construído nos anos 1980, composto por torres de cerca de 30 andares e 1.984 apartamentos. Dos aproximadamente quatro mil residentes, mais de 900 foram deslocados e acolhidos em abrigos temporários.

Devido à gravidade da situação, o governo ativou o nível máximo (5) do sinal de alarme de incêndio, o mais alto em vigor em Hong Kong.