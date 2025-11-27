"O Governo português tem de cuidar de nós." Lusodescendente em Caracas pede mais pressão de Lisboa

27 nov, 2025 - 16:41 • Pedro Mesquita
O lusodescendente Denis Gonçalves apela ao Governo português para que seja menos "light" e pressione mais o regime de Nicolas Maduro, para que sejam restabelecidas as ligações aéreas da TAP para a Venezuela.
Nas últimas horas, o regime de Maduro revogou as autorizações de tráfego aéreo da TAP, mas também da Ibéria, Avianca, Latam Colômbia, Turkish Airlines e da brasileira Gol.
Contactado pela Renascença em Caracas, o empresário luso-descendente Denis Gonçalves pede firmeza a Lisboa e não esconde a sua preocupação: "Obviamente que estamos preocupados porque não temos ligação aérea. A nossa ligação para a Europa está fechada. Se nós, luso-descendentes, quisermos amanhã apanhar um voo e regressar ao nosso país, não podemos".
Denis Gonçalves reconhece que há alternativas, que é possível fazer, por exemplo, uma escala no Panamá, mas lembra que a viagem é mais longa e cara.
Nesta declaração à Renascença, a partir de Caracas, este lusodescendente dirige uma mensagem a Lisboa: "O Governo português tem de cuidar de nós, aqui na Venezuela. É muito importante que o Governo português faça pressão para que haja ligações diretas com Portugal. Tem de ser um pouco mais forte nas palavras. Não ser um pouco, digamos, 'light'."
Denis Gonçalves lembra que há um milhão e meio de imigrantes e lusodescendentes na Venezuela: "O Governo, ao ver o que está a acontecer, tem de fazer pressão junto do governo da Venezuela para retomar as ligações aéreas."