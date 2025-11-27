Presidente deposto deixa Guiné-Bissau

Umaro Sissoco Embaló, o Presidente deposto da Guiné-Bissau na sequência de um golpe militar, deixou esta quinta-feira o país.

Embaló aterrou no vizinho Senegal num voo especial, após uma intervenção do líder da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (ECOWAS, na sigla inglesa).



A chegada do Presidente deposto da Guiné-Bissau, dias após as eleições gerais, foi anunciada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Senegal.

Embaló deixou a Guiné-Bissau no dia em que o general Horta Nta Na Man tomou posse como presidente transitório, segundo avançou a agência Reuters, citando um comunicado das Forças Armadas.

“Acabo de tomar posse para liderar o Alto Comando”, declarou o militar após prestar juramento numa cerimónia realizada na sede das Forças Armadas.



O golpe militar ocorreu um dia antes do anúncio previsto dos resultados provisórios das eleições presidenciais, que opunham Embaló ao independente Fernando Dias.

A corrida eleitoral decorreu num clima de tensão, num país que continua a ser um ponto estratégico no tráfico internacional de cocaína.

Esta quinta-feira, a capital Bissau mantém-se calma, mas fortemente militarizada. Soldados permanecem nas ruas, enquanto a maioria dos residentes opta por ficar em casa, mesmo após o levantamento do toque de recolher noturno. Lojas e bancos permanecem encerrados, e o país aguarda por mais informações sobre os próximos passos do novo regime militar.