Putin recusa assinar acordos com um governo ucraniano “ilegítimo”

O final da guerra na Ucrânia é simples de resolver, na perspetiva de Vladimir Putin. “Se os soldados ucranianos abandonarem as suas posições, os combates terminam”, disse o Presidente russo, esta quinta-feira, numa conferência de imprensa após uma visita ao Quirguistão.

Do seu lado, não há qualquer vontade de abandonar a linha da frente: “Há pessoas que defendem que devemos lutar até que o último ucraniano morra, e estamos prontos para isso.“

Além disso, Putin também deixou clara qual a sua visão sobre Volodymyr Zelensky e o governo ucraniano: a liderança "é ilegítima" e "não vale a pena" assinar quaisquer tipo de acordo com um Presidente que a Rússia não reconhece. Putin defende mesmo que isso seria "legalmente impossível".

"Portanto, de forma geral, claro que queremos, em última análise, chegar a um acordo com a Ucrânia. Mas, neste momento, isso é praticamente impossível. Impossível legalmente”, disse Putin.



Europeus loucos ou vigaristas

O Presidente russo falou também sobre a Europa, depois de o seu conselheiro Alexander Grushko ter afirmado esta quinta-feira que a União Europeia está a “preparar-se para um confronto militar direto com a Rússia”.

“A Rússia não tem qualquer plano para atacar a Europa – isso é uma ideia ridícula", disse Putin aos jornalistas. Assim, considerou que os líderes europeus são um “pouco loucos e vigaristas”, em especial aqueles que acreditam que o seu país planeia qualquer tipo de ataque sobre os países europeus.

“Há pessoas lá que, ao que parece, são um pouco loucas, ou vigaristas, que querem tirar proveito” desta ideia de que a Federação Russa está a “preparar-se para atacar a Europa”. Na sua opinião, são políticos que querem “aumentar os índices de popularidade" dada a situação crítica da economia e da sociedade europeia. “É difícil dizer quais são os seus motivos”, argumentou.

Regime de Kiev só vence eleições com fraude

Além de atacar os líderes europeus, Putin também apontou ao "regime de Kiev", considerando ser impossível que o Presidente ucraniano ganhe eleições de forma legal.

“Nas condições atuais, é difícil para a atual liderança política da Ucrânia contar com uma vitória sem fraude eleitoral, aliás, quase impossível. Bom, é o que eu penso”, rematou o Presidente da Rússia.

Sobre um potencial acordo de paz, Putin disse que as linhas gerais discutidas pelos Estados Unidos e pela Ucrânia podem servir de base para "acordos futuros", sem se comprometer com qualquer tipo de concessão. De resto, considerou que os Estados Unidos têm levado em conta a posição da Rússia, mas há ainda pontos a discutir — como a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, e a a região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Durante a conferência de imprensa, Putin falou ainda do telefonema entre os principais conselheiros de Trump e de Putin — cujo áudio foi divulgado pela imprensa norte-americana — e rejeitou a ideia de que Steve Witkoff se tivesse mostrado demasiado favorável a Moscovo nas negociações de paz sobre a Ucrânia, considerando-a "um disparate".

A Bloomberg News publicou a transcrição de uma chamada telefónica de 14 de outubro, na qual Witkoff aconselhava Yuri Ushakov sobre como apresentar um plano de paz a Trump.

Steve Witkoff deverá visitar Moscovo na próxima semana.