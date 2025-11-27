Saiba como se proteger do vírus "Sturnus" que pode entrar na sua conta bancária

Um software malicioso está a alarmar especialistas de cibersegurança após descobrirem que os piratas informáticos conseguem aceder às mensagens encriptadas, processadas entre código, que trocamos no dia a dia. Os criminosos podem até recolher informações bancárias, bloqueando o ecrã de telemóvel da vítima sem consentimento, avisa a companhia informática "Threat Fabric".



O vírus informático "Sturnus" pode ameaçar os dados das pessoas com dispositivos Android, sem sequer repararem. Segundo o comunicado dos investigadores, este esquema fraudulento é uma "ameaça sofisticada e abrangente", sendo ainda mais difícil de identificar do que os anteriores. Portugal está na lista de países visados.

O "Sturnus" permite assumir o controlo total de um smartphone infetado, contornar as políticas de segurança e aceder a dados. Para além disso, este vírus consegue registar, em tempo real, toda a informação visível no monitor do telemóvel e até pode se fazer passar por aplicações populares como o WhatsApp, imitando o design da mesma.

Quando está a fazer pagamentos online, consultar as últimas transações, verificar o saldo ou criar um segundo cartão online, o "hacker" vê todos os movimentos e pode invadir facilmente a conta bancária.

Os países da Europa Central e do Sul são os principais ameaçados, inclusive Portugal, com registo de ataques em diferentes plataformas.

