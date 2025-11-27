TAP impedida de voar para a Venezuela. Governo de Maduro revoga licença

Nicolás Maduro ameaçou e, esta madrugada, concretizou: seis companhias aéreas ficaram sem licença para operar nos céus venezuelanos. Uma das empresas que fica sem autorização para voar de e para a Venezuela é a TAP. As restantes são a Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol.

De acordo com o jornal El País, que cita o Ministério dos Transportes e o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela, estas companhias aéreas são acusadas de se "juntarem às ações do terrorismo de Estado promovidas pelos Estados Unidos da América". A decisão acontece depois destas companhias suspenderem voos para o país devido à escalada militar do conflito entre a Venezuela e os EUA.

Estas empresas decidiram seguir a recomendação da Autoridade Federal de Aviação dos EUA que, no final da semana passada, emitiu um alerta de "possível situação de risco" para os aviões que sobrevoassem os céus da Venezuela. Segundo o aviso, não é recomendável cruzar o espaço aéreo venezuelano pelo menos até à próxima segunda-feira, 1 de dezembro. Um período de precaução foi, igualmente, recomendado até fevereiro do próximo ano.

A ordem de revogação de concessão já foi publicada em Diário da República. Para já, apenas inclui estas seis companhias aéreas, mas outras deverão ter o mesmo destino, uma vez que várias empresas similares decidiram seguir a recomendação da FAA e receberam a mesma ameaça de Nicolás Maduro ao fazê-lo.