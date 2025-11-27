Três homens detidos por suspeita de homicídio no incêndio em Hong Kong

O grande incêndio que ainda está a consumir um complexo residencial em Hong Kong fez pelo menos 44 vítimas mortais, numa altura em que ainda estão desaparecidas quase três centenas de pessoas.

Em causa terão estado andaimes inseguros e materiais esponjosos nas janelas do edifício, que tornaram os prédios altamente inflamáveis.

Três homens foram detidos por suspeita de homicídio e as autoridades falam em "negligência grosseira" por parte da empresa de construção responsável, que terá levado a que o fogo se tornasse incontrolável.

Os bombeiros combateram as chamas nos oito blocos de apartamentos com 32 andares durante a noite. O fogo está controlado em quatro das torres, com os trabalhos a continuarem noutras três depois de mais de 15 horas.

Os andaimes de bambu, tradicionais da arquitetura chinesa, têm vindo a ver o seu uso ser reduzido por razões de segurança em Hong Kong desde março.