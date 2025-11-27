Ouvir
  • Edição da Noite
  • 27 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hong Kong

Três homens detidos por suspeita de homicídio no incêndio em Hong Kong

27 nov, 2025 - 01:00 • Diogo Camilo

Número de vítimas mortais subiu para 44 e há ainda 279 pessoas desaparecidas. Em causa terá estado, não só as estruturas de bambu, mas materiais esponjosos nas janelas do edifício, que tornaram os prédios de 32 andares altamente inflamáveis.

A+ / A-
Vídeo. Inferno de chamas em Hong Kong faz pelo menos 44 mortos e 279 desaparecidos
Veja o vídeo.

O grande incêndio que ainda está a consumir um complexo residencial em Hong Kong fez pelo menos 44 vítimas mortais, numa altura em que ainda estão desaparecidas quase três centenas de pessoas.

Em causa terão estado andaimes inseguros e materiais esponjosos nas janelas do edifício, que tornaram os prédios altamente inflamáveis.

Três homens foram detidos por suspeita de homicídio e as autoridades falam em "negligência grosseira" por parte da empresa de construção responsável, que terá levado a que o fogo se tornasse incontrolável.

Os bombeiros combateram as chamas nos oito blocos de apartamentos com 32 andares durante a noite. O fogo está controlado em quatro das torres, com os trabalhos a continuarem noutras três depois de mais de 15 horas.

Os andaimes de bambu, tradicionais da arquitetura chinesa, têm vindo a ver o seu uso ser reduzido por razões de segurança em Hong Kong desde março.

Em conferência de imprensa, a polícia local revelou que, além de estruturas de bambu que não respeitam as regras de segurança, foi descoberto que janelas num dos edifícios estavam seladas com esponjas, que queimam rapidamente e libertam fumo tóxico.

"Acreditamos que a empresa de construção responsável foi altamente negligente, o que levou a este acidente e a que o fogo se propagasse de forma incontrolável", indicou Eileen Chung, a superintendente de Hong Kong.

Além das 44 vítimas mortais, estão contabilizados 45 feridos graves, além de 279 pessoas desaparecidas e 900 que estão atualmente em abrigos, naquele que é já o mais desastre em Hong Kong desde a Segunda Guerra Mundial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 27 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira