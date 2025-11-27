Ouvir
Venezuela revoga licença à TAP após suspensão de voos

27 nov, 2025 - 06:34

O mesmo aconteceu a outras cinco companhias aéreas: Iberia, Avianca, Latam, Turkish Airlines e Gol.

A+ / A-

Nicolás Maduro ameaçou e, esta madrugada, concretizou: seis companhias aéreas ficaram sem licença para operar nos céus venezuelanos. Uma das empresas que fica sem autorização para voar de e para a Venezuela é a TAP. As restantes são a Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e Gol.

De acordo com o jornal El País, que cita o Ministério dos Transportes e o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil da Venezuela, estas companhias aéreas são acusadas de se "juntarem às ações do terrorismo de Estado promovidas pelos Estados Unidos da América". Todas as companhias suspenderam voos para o país devido à escalada militar do conflito entre a Venezuela e os EUA.

