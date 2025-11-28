​Adolescentes abrem guerra judicial contra proibição de redes sociais para menores de 16 anos

28 nov, 2025 - 18:41 • Cristina Nascimento com agências
Noah Jones e Macy Neyland, dois adolescentes australianos de 15 anos, estão contra a decisão do Governo de proibir o acesso a redes sociais a menores de 16 anos e vão avançar para a justiça.
A medida entra em vigor no próximo dia 10 de dezembro, mas, de acordo com a imprensa internacional, os dois jovens, apoiados pelo grupo ativista Digital Freedom Project, apresentaram junto do Supremo Tribunal da Austrália um processo que contesta as novas regras.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os jovens alegam que a proibição é “inconstitucional” e que restringe o seu direito à liberdade de expressão.
Noah argumenta que a geração que vai ser afetada por esta decisão é a “verdadeira nativa digital”.
“Estamos desapontados com um governo preguiçoso que proíbe de forma generalizada os menores de 16 anos, em vez de investir em programas para ajudar as crianças a estarem seguras nas redes sociais”, acrescentou.
União Europeia
Proposta aprovada pela maioria dos eurodeputados. (...)
Já Macy defende que “eleitores de amanhã” não devem ser proibidos de expressar as suas opiniões. “Não devemos ser silenciados”, reforçou.
Segundo a imprensa, a ministra das Comunicações, Anika Wells, disse ao Parlamento que o Governo de centro-esquerda, liderado pelo primeiro-ministro Anthony Albanese, não se deixaria intimidar por ameaças e recursos judiciais.
"Não nos deixaremos intimidar por ameaças. Não nos deixaremos intimidar por desafios legais. Não nos deixaremos intimidar pelas grandes empresas de tecnologia. Em nome dos pais australianos, permaneceremos firmes", assegurou.
A nova lei australiana vai abranger plataformas como o Facebook, TikTok e Instagram. As empresas que não cumprirem a proibição podem enfrentar multas que podem ascender aos 32 milhões de euros.
O grupo Meta vai antecipar-se e já a partir de 4 de dezembro vai começar a desativar as contas de jovens australianos entre os 13 e os 15 anos. Segundo o grupo, as contas não serão apagadas e os jovens poderão reativá-las quando atingirem os 16 anos. As contas ficarão exatamente como estão, assegura a Meta.