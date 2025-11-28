​Adolescentes abrem guerra judicial contra proibição de redes sociais para menores de 16 anos

Noah Jones e Macy Neyland, dois adolescentes australianos de 15 anos, estão contra a decisão do Governo de proibir o acesso a redes sociais a menores de 16 anos e vão avançar para a justiça.



A medida entra em vigor no próximo dia 10 de dezembro, mas, de acordo com a imprensa internacional, os dois jovens, apoiados pelo grupo ativista Digital Freedom Project, apresentaram junto do Supremo Tribunal da Austrália um processo que contesta as novas regras.

Os jovens alegam que a proibição é “inconstitucional” e que restringe o seu direito à liberdade de expressão.

Noah argumenta que a geração que vai ser afetada por esta decisão é a “verdadeira nativa digital”.

“Estamos desapontados com um governo preguiçoso que proíbe de forma generalizada os menores de 16 anos, em vez de investir em programas para ajudar as crianças a estarem seguras nas redes sociais”, acrescentou.