Airbus ordena a recolha de aviões A320 após incidente com controlo de voo

A empresa Airbus ordenou esta sexta-feira uma recolha imediata de "um número significativo" de aviões do modelo A320 para alterar, de imediato, um software das aeronaves, avançou a agência de notícias Reuters.

Segundo o comunicado divulgado pela Airbus, esta retirada justifica-se como um ato preventivo após detetarem um episódio de anomalia, mas a empresa não adianta o número de aviões em causa.

Fontes da indústria aeronáutica, citadas pela Reuters, admitem que cerca de seis mil aviões podem ser chamados para atualizar o software.

Quando expostos a radiação solar intensa, os aviões da família A320 "podem corromper dados críticos para o funcionamento dos controlos de voo", lê-se.

"A Airbus trabalhou de forma proativa com as autoridades de aviação para solicitar medidas de precaução imediatas por parte dos operadores, de modo a garantir que a frota possa operar em segurança", confirmou a companhia.



A empresa admitiu que este problema pode repetir-se noutros aviões do mesmo modelo, com capacidade de acolher até 220 passageiros, e já adiantou um pedido de desculpas para possíveis constrangimentos.

"A Airbus reconhece que estas recomendações podem causar perturbações operacionais para passageiros e clientes."

O incidente que desencadeou a ampla ação de reparação envolveu um voo da JetBlue proveniente de Cancún, no México, com destino a Newark, Nova Jérsia, a 30 de outubro, segundo fontes do setor citadas pela Reuters.

O voo 1230 efetuou uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida, e várias pessoas foram hospitalizadas após um problema de controlo de voo e uma súbita descida de altitude não comandada.

A Airbus é a maior empresa aeroespacial e de defesa na Europa e é uma das maiores companhias do mundo.

