Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autor de atentado contra João Paulo II afastado de Iznik antes da chegada do Papa Leão XIV

28 nov, 2025 - 08:23 • Olímpia Mairos , com Lusa

Em maio de 1981, Mehmet Ali Agca disparou várias vezes contra o papa João Paulo II na praça de São Pedro, no Vaticano, ferindo-o gravemente.

A+ / A-

Mehmet Ali Agca, o homem que tentou assassinar o papa João Paulo II em 1981, foi obrigado a deixar a cidade de Iznik, no noroeste da Turquia, onde o papa Leão XIV é esperado esta sexta-feira, segundo noticiaram os meios de comunicação turcos.

Agca, cidadão turco, tinha afirmado à imprensa local que esperava encontrar-se com o pontífice “durante dois ou três minutos”. No entanto, foi escoltado para fora da cidade antes da chegada do Papa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a agência DHA, Agca explicou que “lhe pediram para se retirar”. Vários meios, incluindo o canal privado Halk TV, alinhado com a oposição, avançaram que a polícia o conduziu até Istambul.

Em maio de 1981, Agca disparou várias vezes contra João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano, ferindo-o gravemente. Condenado a prisão perpétua em Itália, cumpriu a pena na íntegra na Turquia e foi libertado em janeiro de 2010.

Em dezembro de 1983, recebeu a visita e o perdão do papa João Paulo II na prisão, tendo manifestado arrependimento, embora nunca tenha esclarecido os motivos do atentado.

Em entrevista concedida em Iznik, Agca afirmou que desejava “receber o papa Leão XIV” e conversar “durante dois ou três minutos”. Leão XIV está a realizar a sua primeira viagem apostólica e é esperado esta sexta-feira à tarde na antiga Niceia, atual Iznik, para celebrar o 1700.º aniversário do Concílio de Niceia, considerado um marco fundador do Cristianismo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira