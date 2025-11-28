Autor de atentado contra João Paulo II afastado de Iznik antes da chegada do Papa Leão XIV

Mehmet Ali Agca, o homem que tentou assassinar o papa João Paulo II em 1981, foi obrigado a deixar a cidade de Iznik, no noroeste da Turquia, onde o papa Leão XIV é esperado esta sexta-feira, segundo noticiaram os meios de comunicação turcos.

Agca, cidadão turco, tinha afirmado à imprensa local que esperava encontrar-se com o pontífice “durante dois ou três minutos”. No entanto, foi escoltado para fora da cidade antes da chegada do Papa.

De acordo com a agência DHA, Agca explicou que “lhe pediram para se retirar”. Vários meios, incluindo o canal privado Halk TV, alinhado com a oposição, avançaram que a polícia o conduziu até Istambul.

Em maio de 1981, Agca disparou várias vezes contra João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano, ferindo-o gravemente. Condenado a prisão perpétua em Itália, cumpriu a pena na íntegra na Turquia e foi libertado em janeiro de 2010.

Em dezembro de 1983, recebeu a visita e o perdão do papa João Paulo II na prisão, tendo manifestado arrependimento, embora nunca tenha esclarecido os motivos do atentado.

Em entrevista concedida em Iznik, Agca afirmou que desejava “receber o papa Leão XIV” e conversar “durante dois ou três minutos”. Leão XIV está a realizar a sua primeira viagem apostólica e é esperado esta sexta-feira à tarde na antiga Niceia, atual Iznik, para celebrar o 1700.º aniversário do Concílio de Niceia, considerado um marco fundador do Cristianismo.