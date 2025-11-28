Chefe de gabinete de Zelensky alvo de buscas por suspeitas de corrupção

A casa do chefe de gabinete do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está a ser alvo de buscas esta sexta-feira.

De acordo com a imprensa internacional, Andriy Yearmak, braço-direito de Zelensky, está a ser investigado pelo Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia por suspeitas de corrupção, num caso que poderá envolver a empresa estatal de energia, a Energoatom.

Este não é o primeiro caso do género a atingir o governo ucraniano, numa altura em que Zelensky assegura estar a "limpar" a empresa: os ministros da Energia e da Justiça também já foram afastados por razões similares.

Segundo a Agência Reuters, citando uma mensagem partilhada pelo próprio na aplicação Telegram, Yermak já confirmou as buscas e garante estar a cooperar plenamente com os agentes.

"Os investigadores não estão a encontrar qualquer obstáculo. Da minha parte, estou a cooperar totalmente", declarou Yermak.

[Notícia atualizada às 07h58 de 28 de novembro de 2025 para acrescentar declarações de Andriy Yearmak]