Ucrânia

Chefe de gabinete de Zelensky demite-se após operação anticorrupção

28 nov, 2025 - 16:11 • Ricardo Vieira

Andriy Yermak era também o principal negociador da paz da Ucrânia.

Andriy Yermak, o chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky e principal negociador de paz da Ucrânia, demitiu-se esta sexta-feira.

O braço direito do Presidente ucraniano abandonou o cargo na sequência de buscas realizadas no seu gabinete, no âmbito de uma operação de combate à corrupção.

A investigação está relacionada com alegados subornos para favorecer empreiteiros na reconstrução de infraestruturas energéticas.

O Presidente ucraniano já confirmou a demissão do seu chefe de gabinete e afirmou que haverá poderá anunciar um substituto no sábado.

Numa mensagem em vídeo, Zelensky alertou para o risco de instabilidade interna: “A Rússia quer muito que a Ucrânia cometa erros. Não haverá erros da nossa parte. O nosso trabalho continua.”

Zelensky agradece a Andriy Yermak "por ter sempre representado a posição ucraniana nas negociações exatamente como deveria ser: sempre uma posição patriótica. Mas quero que não haja rumores nem especulações".

Governo ucraniano afasta ministro da Justiça por suspeitas de corrupção

Ucrânia

Governo ucraniano afasta ministro da Justiça por suspeitas de corrupção

A vice-ministra Liudmila Sugak vai substituir Galu(...)

Yermak, de 54 anos, é amigo próximo de Zelensky desde os tempos em que o presidente trabalhava como comediante de televisão, tendo desempenhado um papel decisivo na bem-sucedida campanha presidencial de 2019, que levou ao poder um candidato assumidamente outsider.

Embora não tenha sido constituído arguido, deputados da oposição e alguns membros do próprio partido de Zelensky tinham já exigido a sua demissão, no que é considerado a mais grave crise política em tempo de guerra na Ucrânia.

Antes da demissão, Yermak tinha confirmado que o seu apartamento estava a ser alvo de buscas, garantindo estar a cooperar plenamente com as autoridades.

O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a Procuradoria Especializada Anticorrupção afirmaram que as buscas estavam “autorizadas” e relacionadas com uma investigação cujo conteúdo não foi especificado.

No início do mês, estes dois organismos anticorrupção anunciaram uma investigação de grande escala a um alegado esquema de subornos no valor de 100 milhões de dólares na empresa estatal de energia nuclear, que envolveu antigos altos responsáveis e um ex-parceiro de negócios de Zelensky.

Esta não é a primeira baixa na esfera da liderança ucraniana. O ministro da Justiça, German Galushchenko, foi demitido este mês depois de este ter sido implicado no alegado esquema de corrupção.

