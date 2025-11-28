Chefe de gabinete de Zelensky demite-se após operação anticorrupção

Andriy Yermak, o chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky e principal negociador de paz da Ucrânia, demitiu-se esta sexta-feira.



O braço direito do Presidente ucraniano abandonou o cargo na sequência de buscas realizadas no seu gabinete, no âmbito de uma operação de combate à corrupção.

A investigação está relacionada com alegados subornos para favorecer empreiteiros na reconstrução de infraestruturas energéticas.

O Presidente ucraniano já confirmou a demissão do seu chefe de gabinete e afirmou que poderá anunciar um substituto no sábado.

Numa mensagem em vídeo, Zelensky alertou para o risco de instabilidade interna: “A Rússia quer muito que a Ucrânia cometa erros. Não haverá erros da nossa parte. O nosso trabalho continua.”

Yermak, de 54 anos, é amigo próximo de Zelensky desde os tempos em que o presidente trabalhava como comediante de televisão, tendo desempenhado um papel decisivo na bem-sucedida campanha presidencial de 2019, que levou ao poder um candidato assumidamente outsider.

Embora não tenha sido constituído arguido, deputados da oposição e alguns membros do próprio partido de Zelensky tinham já exigido a sua demissão, no que é considerado a mais grave crise política em tempo de guerra na Ucrânia.

Antes da demissão, Yermak tinha confirmado que o seu apartamento estava a ser alvo de buscas, garantindo estar a cooperar plenamente com as autoridades.

O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) e a Procuradoria Especializada Anticorrupção afirmaram que as buscas estavam “autorizadas” e relacionadas com uma investigação cujo conteúdo não foi especificado.

No início do mês, estes dois organismos anticorrupção anunciaram uma investigação de grande escala a um alegado esquema de subornos no valor de 100 milhões de dólares na empresa estatal de energia nuclear, que envolveu antigos altos responsáveis e um ex-parceiro de negócios de Zelensky.

Esta não é a primeira baixa na esfera da liderança ucraniana. O ministro da Justiça, German Galushchenko, foi demitido este mês depois de este ter sido implicado no alegado esquema de corrupção.

[em atualização]

