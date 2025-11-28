Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas

28 nov, 2025 - 06:43 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Número de mortos na Tailândia sobe para 145. Na Indonésia, pelo menos 94 pessoas perderam a vida na ilha de Sumatra.

A+ / A-
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Basarnas Handout/EPA
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Basarnas Handout/EPA
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Fazry Ismail/EPA
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Fazry Ismail/EPA
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Fazry Ismail/EPA
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Fazry Ismail/EPA
Floods affect daily life in Malaysia. Foto: Fazry Ismail/EPA
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Bnpb / Handout/EPA
Cheias no Sudeste Asiático já mataram centenas de pessoas. Foto: Bnpb / Handout/EPA

O número de mortos causados pelas cheias que afetam, por estes dias, o Sudeste Asiático, não pára de aumentar. No sul da Tailândia já foram confirmados 145 mortos, esta sexta-feira, informou o porta-voz do Governo, Siripong Angkasakulkiat, citado pela Agência Reuters.

Grandes partes da Indonésia, Malásia e Tailândia foram atingidas por chuvas torrenciais provocadas por ciclones durante uma semana, com a formação de uma rara tempestade tropical no Estreito de Malaca.
Outras 46 pessoas morreram devido a um ciclone no Sri Lanka, país insular do sul da Ásia, informaram as autoridades.

Só na ilha de Sumatra, na Indonésia, uma das regiões mais afetadas, já foram confirmados 94 mortos, ainda com muitos relatos de desaparecidos.

Em Batan Toru, relata a Reuters, o centro de saúde passou a ser ponto de reunião das famílias que procuram quem ainda não apareceu após as chuvas ciclónicas que atingiram a ilha. De acordo com a agência de catástrofes da Indonésia, há pelo menos 80 pessoas desaparecidas.

Luta contra o tempo obriga a recorrer a valas comuns

Quase 80 mil pessoas foram retiradas de três províncias de Sumatra, as mais atingidas pelas inundações e deslizamentos de terras. Enquanto isso, habitantes locais usam uma escavadora para abrir uma vala e para enterrar sete vítimas não reclamadas, envoltas em plástico preto e já em decomposição. Não há morgue para guardar os corpos enquanto se aguarda pela chegada de familiares, pelo que a solução foi mesmo a vala comum.

Em Padang Pariaman, onde morreram 22 pessoas, o nível da água chegou a atingir um metro de altura. Quem lá vive ainda aguarda por ajuda. "Estamos a ficar sem comida", relata um dos residentes, Muhammad Rais, citado pela Agência Reuters. Rais teve de mudar-se para o segundo andar da sua casa para escapar à água.

Na Malásia, e para já, ainda só foram confirmadas duas mortes pela tempestade tropica Senyar, que atingiu a costa esta madrugada e já perdeu força. Mesmo assim, as autoridades preparam-se para chuvas fortes e ventos e mais de 30 mil pessoas permanecem em abrigos.

Casas que viram "ilhas"

Os últimos números da Tailândia são menos animadores: pelo menos 145 mortos, com o governo local a adiantar, em comunicado, que mais de 3,5 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias.

Em Hat Yai, no sul do país, a região mais atingida na Tailândia, a chuva parou finalmente na sexta-feira, mas os habitantes ainda tinham água até aos tornozelos e muitos continuavam sem eletricidade.

O número de mortos aumentou drasticamente nas últimas 24 horas e as autoridades temem que possa continuar a aumentar, resultado das piores chuvas e inundações a atingir a região nos últimos anos. Enquanto procuram desaparecidos, as equipas de resgate tentam, igualmente, recuperar alguns acessos e infraestruturas, uma vez que as estradas e equipamentos que fornecem comunicações e eletricidade foram severamente afetados.

Numa altura em que as águas começam, finalmente, a recuar, as autoridades trabalham para restabelecer a energia elétrica e desobstruir as estradas bloqueadas por deslizamentos de terras, enquanto, na Sumatra Ocidental, mais de cem pessoas continuam presas em casa, à espera de socorro nas suas habitações, transformadas em pequenas ilhas rodeadas de água.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 28 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira