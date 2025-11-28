Explosões atingem petroleiros da "frota fantasma" na costa da Turquia

Explosões atingiram esta sexta-feira dois petroleiros da chamada "frota fantasma" da Rússia, usada para contornar as sanções da União Europeia. Os rebentamentos aconteceram junto ao estreito do Bósforo, na Turquia.

As autoridades turcas confirmam que foi desencadeada uma operação para retirar os tripulantes a bordo dos navio "Kairos" e "Virat".

Os petroleiros comunicaram "um impacto externo" no momento da explosão, quando navegavam a mais de 60 quilómetros da costa turca.

O incidente provocou um incêndio das salas de máquinas e 25 pessoas a bordo foram resgatadas em segurança no Mar Negro, avançou a agência Reuters.

A embarcação seguia do Egito para o porto russo de Novorossiyk, na Rússia, informou o Ministério dos Transportes da Turquia, quando terá colidido com uma mina.