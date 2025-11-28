Explosões atingem petroleiros sancionados na costa da Turquia

28 nov, 2025 - 21:18 • Reuters
Explosões atingiram esta sexta-feira dois petroleiros da chamada "frota fantasma" da Rússia, usada para contornar as sanções da União Europeia. Os rebentamentos aconteceram junto ao estreito do Bósforo, na Turquia.
As autoridades turcas confirmam que foi desencadeada uma operação para retirar os tripulantes a bordo dos navio "Kairos" e "Virat".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os petroleiros comunicaram "um impacto externo" no momento da explosão, quando navegavam a mais de 60 quilómetros da costa turca.
A "Kairos" seguia do Egito para o porto russo de Novorossiyk, na Rússia, informou o Ministério dos Transportes da Turquia.
O incidente provocou um incêndio das salas de máquinas e 25 pessoas a bordo foram resgatadas em segurança no Mar Negro, avançou a agência Reuters.
A embarcação seguia do Egito para o porto russo de Novorossiyk, na Rússia, informou o Ministério dos Transportes da Turquia, quando terá colidido com uma mina.
Relator principal para a revisão do regulamento da(...)
O "Virat" navegava com a bandeira da Gâmbia, país da África Ocidental, quando ocorreu o incidente.
O incidente terá ocorrido a cerca de 65 quilómetros da costa, mais a leste, no Mar Negro, e equipas de resgate, juntamente com um navio comercial, foram enviadas para o local.
Foi detetada uma forte emissão de fumo na casa de máquinas, mas os 20 tripulantes a bordo encontravam-se em boas condições, acrescentou uma fonte citada pela Reuters.
O “Kairos” e o “Virat” constam de uma lista de navios sujeitos a sanções impostas à Rússia na sequência da invasão da Ucrânia, em 2022, segundo dados da LSEG.
Nos últimos anos, registaram-se incidentes com navios que atingiram minas no Mar Negro, e algumas minas foram encontradas à deriva.