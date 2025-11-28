Ouvir
Fogo em arranha-céus de Hong Kong agravado pelos andaimes de bambu e painéis de isolamento

28 nov, 2025 - 11:24 • Lusa

Materiais utilizados em obras que estava em curso contribuíram para que as temperaturas fossem mais elevadas.

O Governo de Hong Kong concluiu, esta sexta-feira, que o incêndio de grande proporção num condomínio residencial que matou, pelo menos 128 pessoas, na quarta-feira, foi agravado devido aos andaimes de bambu e painéis de isolamento de espuma inflamáveis.

Segundo o relatório de peritagem preliminar, aqueles materiais utilizados em obras que estava em curso contribuíram para que as temperaturas fossem mais elevadas.

"Com base nas informações iniciais que temos, acreditamos que o fogo começou na tela de proteção (material de espuma para proteger contra propagação de pós e queda de objetos) localizada na parte externa dos andares inferiores (...), e subiu rapidamente devido aos painéis", que protegiam as janelas, disse o chefe de segurança daquela região administrativa especial da China, Chris Tang.

