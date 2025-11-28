Hezbollah espera que visita do Papa ao Líbano "possa contribuir para a paz"

28 nov, 2025 - 19:42 • Redação, com Reuters
O líder do grupo Hezbollah, Naim Qassem, espera que a visita do Papa Leão XIV ao Líbano possa ajudar a trazer paz à região.
Numa declaração televisiva transmitida esta sexta-feira, Naim Qassem abordou a visita histórica do Papa, que começa no domingo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O líder do grupo Hezbollah esperar que a deslocação de Leão XVI ao Líbano “possa contribuir para a paz e para pôr fim à agressão [israelita]”.
Recentemente, bombardeamentos israelitas provocaram a morte de Haytham Ali Tabtabai, o principal comandante militar do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão.
Visita apostólica
A encruzilhada político-internacional da Turquia e(...)
Naim Qassem afirmou esta sexta-feira que o movimento armado mantém o direito de responder ao assassinato e deixou em aberto a possibilidade de um novo conflito.
Qassem afirmou que o grupo “decidirá o momento” de qualquer retaliação e garantiu que as ameaças de uma campanha aérea mais ampla não têm impacto no Hezbollah — embora admitindo que um novo conflito é possível.
“Esperam uma guerra mais tarde? É possível que aconteça. Sim, essa possibilidade existe — e também existe a possibilidade de não haver guerra”, declarou.
O líder não especificou qual seria a posição do Hezbollah num eventual novo conflito, mas disse que o Líbano deveria preparar um plano de resposta a Israel assente “no seu exército e no seu povo”.