Kremlin confirma reunião entre Putin e Orban esta sexta-feira

28 nov, 2025 - 06:44 • Olímpia Mairos
O Kremlin confirmou que o Presidente russo, Vladimir Putin, vai reunir-se com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, ainda esta sexta-feira, em Moscovo.
A informação foi divulgada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, e publicada pela agência estatal russa TASS.
Horas antes, Orban já tinha anunciado a reunião, sublinhando que o encontro terá como principais temas os esforços para alcançar a paz na Ucrânia e questões relacionadas com o fornecimento de petróleo bruto e gás à Hungria.
A visita acontece num momento marcado por intensas negociações diplomáticas sobre o conflito ucraniano, reforçando o papel da Hungria como um dos poucos países da União Europeia a manter diálogo direto com Moscovo.