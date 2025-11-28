Ouvir
  • Edição da Noite
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

​Morreu um dos militares baleados em Washington

28 nov, 2025 - 00:16 • Ricardo Vieira, com Reuters

Sarah Beckstrom, de 20 anos, não resistiu aos ferimentos graves na sequência de um tiroteio nas imediações da Casa Branca.

A+ / A-

Morreu uma das militares da Guarda Nacional baleada num ataque junto à Casa Branca, em Washington, anunciou o Presidente norte-americano. Sarah Beckstrom tinha 20 anos.

“Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental, uma das guardas de que temos falado, altamente respeitada, jovem, uma pessoa magnífica… Acabou de falecer. Já não está entre nós”, disse Donald Trump nas suas primeiras declarações públicas desde o ataque de quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O homem suspeito de levar a cabo o ataque contra os elementos da Guarda Nacional está internado em estado crítico, adiantou o Presidente norte-americano.

O outro guarda nacional, que também pertence às tropas da Virgínia Ocidental, é um homem de 24 e também permanece internado em estado crítico.

O suspeito foi identificado como sendo Rahmanullah Lakanwal, um afegão de 29 anos, que trabalhou ao lado da Agência Central de Inteligência norte-americana (CIA) no Afeganistão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Edição da Noite
  • 28 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira