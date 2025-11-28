​Morreu um dos militares baleados em Washington

28 nov, 2025 - 00:16 • Ricardo Vieira, com Reuters
Morreu uma das militares da Guarda Nacional baleada num ataque junto à Casa Branca, em Washington, anunciou o Presidente norte-americano. Sarah Beckstrom tinha 20 anos.
“Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental, uma das guardas de que temos falado, altamente respeitada, jovem, uma pessoa magnífica… Acabou de falecer. Já não está entre nós”, disse Donald Trump nas suas primeiras declarações públicas desde o ataque de quarta-feira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O homem suspeito de levar a cabo o ataque contra os elementos da Guarda Nacional está internado em estado crítico, adiantou o Presidente norte-americano.
O outro guarda nacional, que também pertence às tropas da Virgínia Ocidental, é um homem de 24 e também permanece internado em estado crítico.
O suspeito foi identificado como sendo Rahmanullah Lakanwal, um afegão de 29 anos, que trabalhou ao lado da Agência Central de Inteligência norte-americana (CIA) no Afeganistão.