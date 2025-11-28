Ouvir
Pelo menos cinco mortos em ataque israelita no sul da Síria

28 nov, 2025 - 06:45 • Olímpia Mairos , com Reuters

Entre as vítimas estão duas crianças. Segundo as forças armadas israelitas, seis soldados ficaram feridos — três deles com gravidade.

Pelo menos cinco pessoas morreram esta sexta-feira durante um ataque israelita no sul da Síria, informou a agência estatal SANA, citando informações iniciais. Entre as vítimas estão duas crianças. Outro meio estatal, Ekhbariya, avançou que o número de mortos poderá chegar a 10.

Segundo as forças armadas israelitas, seis soldados ficaram feridos — três deles com gravidade — durante uma operação noturna para deter membros da “organização terrorista Jaama Islamiya” na região de Beit Jinn, próxima à fronteira.

“As tropas foram alvo de disparos de militantes durante a operação e responderam com fogo, com apoio aéreo, afirmou o exército israelita em comunicado, acrescentando que os suspeitos foram detidos e vários militantes mortos.

O comunicado militar indicou que os detidos estariam envolvidos em ataques contra civis israelitas, mas não forneceu mais detalhes. A operação foi concluída, segundo as autoridades.

Após a queda do regime de Bashar al-Assad há um ano pelas forças da oposição, Israel deslocou tropas e equipamento militar para além da zona tampão estabelecida em 1974, avançando para o sul da Síria, incluindo o estratégico Monte Hermon. Desde então, tem realizado incursões regulares na região, alegando como objetivo manter a fronteira livre de militantes.

