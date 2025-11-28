Ouvir
Peste suína africana detetada em Espanha 30 anos depois

28 nov, 2025 - 20:32 • Ricardo Vieira, com agências

China e Reino Unido suspendem importações de carne de porco espanhola. A peste suína africana é uma doença viral grave, sem tratamento ou vacina.

A peste suína africana está de regresso a Espanha 30 anos depois, anunciaram esta sexta-feira as autoridades espanholas.

Dois javalis encontrados mortos perto de Barcelona testaram positivo para o vírus.

A China e o Reino Unido já suspenderam a importação de carne de porco oriunda de Espanha.

O diretor-geral da Saúde da Produção Agroalimentar e Bem-Estar Animal de Espanha, Emilio García, diz que a suspensão para a China estará em vigor até que as autoridades chinesas certifiquem que os produtos estão livres do vírus da peste suína africana.

A medida — aplicada em cumprimento de um protocolo bilateral — afeta os produtos de carne de porco provenientes de Barcelona e do restante território espanhol, enquanto se aguarda o aval de Pequim para retomar as exportações, explica Emilio García.

O Reino Unido também anunciou esta sexta-feira que irá suspender temporariamente as importações de carne de porco provenientes de algumas regiões de Espanha.

“Na sequência de um surto de peste suína africana em Espanha, toda a carne de porco fresca e outros produtos afetados provenientes de Espanha serão retidos nos postos de controlo fronteiriço até nova indicação. Continuaremos a acompanhar a situação e a manter todas as medidas sob revisão”, afirmou o Ministério do Ambiente britânico, em comunicado.

A peste suína africana é uma doença viral grave, sem tratamento ou vacina. Não tem risco para os humanos, mas provoca elevada mortalidade nos suínos.

