Pior incêndio em décadas em Hong Kong deixa 128 mortos e dezenas de desaparecidos

28 nov, 2025 - 06:42 • Olímpia Mairos , com Reuters
Pelo menos 128 pessoas morreram no incêndio que consumiu o complexo Wang Fuk Court, com oito torres de 32 andares no distrito norte de Tai Po. Dezenas ainda estão desaparecidas.
O incêndio começou na quarta-feira e alastrou-se rapidamente pelas oito torres de 32 andares do complexo, que abrigava mais de 4.600 moradores. O edifício estava envolto em andaimes de bambu e redes verdes devido a obras de renovação — fatores que contribuíram para a propagação das chamas.
A polícia prendeu três funcionários da construtora responsável, sob suspeita de homicídio culposo, por supostamente utilizarem materiais inflamáveis e inseguros, incluindo placas de espuma que bloqueavam as janelas.
Enquanto os bombeiros ainda controlavam focos de incêndio nesta sexta-feira, famílias aguardavam notícias e examinavam fotografias das vítimas tiradas pelos socorristas.
Mirra Wong, de 48 anos, buscava informações sobre o pai, desaparecido desde o início do incêndio.
“Estou tentando reconhecer alguma foto que possa ser o corpo do meu pai. Ele ainda está desaparecido aqui”, disse emocionada.
Outra moradora, que preferiu não se identificar, contou que a esposa de um amigo está entre os desaparecidos: “Racionalmente, sei que não há esperança. Mas os corpos ainda precisam ser encontrados... É muito triste. Quando envolve pessoas que você conhece, a dor é ainda maior”.
Na madrugada de quinta-feira, 279 pessoas ainda constavam como desaparecidas, número que não foi atualizado nas últimas 24 horas.
“Vamos tentar entrar à força em todas as unidades dos sete edifícios para garantir que não restem vítimas”, afirmou o vice-diretor dos bombeiros, Derek Chan.
O desastre é considerado o pior incêndio em Hong Kong desde 1948, quando 176 pessoas morreram num armazém, e tem sido comparado ao incêndio da Torre Grenfell, em Londres, que vitimou 72 pessoas em 2017.
As autoridades prenderam dois diretores e um consultor de engenharia da Prestige Construction, empresa responsável pela manutenção do Wang Fuk Court há mais de um ano.
“Temos motivos para acreditar que houve grave negligência por parte da empresa, o que fez com que o fogo se espalhasse de forma incontrolável, resultando em grande número de vítimas”, declarou a superintendente Eileen Chung.
A polícia suspeita que materiais das fachadas dos edifícios não cumpriam os padrões de resistência ao fogo, facilitando a propagação rápida das chamas. Durante uma operação de busca, foram apreendidos documentos, computadores e celulares no escritório da empresa.
O Departamento de Desenvolvimento Urbano discute agora a substituição gradual dos andaimes de bambu por estruturas metálicas, como medida de segurança.
O líder de Hong Kong, John Lee, anunciou a criação de um fundo de emergência de 300 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 39 milhões de dólares americanos) para ajudar os residentes afetados. Algumas das maiores empresas chinesas também prometeram doações para apoiar as famílias das vítimas.